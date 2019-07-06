台20線兩車對撞 台南前議員陳文賢不治

2019-07-06

〔記者吳俊鋒、楊金城、王捷／台南報導〕台廿線南化路段昨天傍晚近六點發生自小客車與小貨車對撞的重大車禍，造成二死一傷；小客車駕駛劉姓男子送醫不治，小貨車駕駛楊姓男子手腳骨折，搭乘小貨車的前南市議員陳文賢摔出車外、掉進路旁約二米深的溝渠，因傷勢嚴重，至昨晚十時家屬放棄急救，將陳文賢送回家中；肇事原因由警方調查釐清。

廿五歲劉男（楠西人）駕駛白色轎車，與四十九歲楊姓男子駕駛的藍色小貨車對撞後，兩車衝撞路邊護欄才停住，因撞擊力道大，七十五歲陳文賢摔出車外，掉進護欄外的排水溝，至少從三米半的高度墜落。

消防隊出動十二人趕抵救援，將無生命跡象的陳文賢、劉男，和重傷的楊男送醫急救。送麻豆新樓醫院的劉男回天乏術，楊男在柳營奇美醫院加護病房救治，陳文賢先被送往台南醫院新化分院搶救，恢復心跳後，再轉送成大醫學中心，因傷勢嚴重，至昨晚十時家屬放棄急救。

事故現場為四線道，略有彎道且下坡，肇事原因有待鑑定。

家住六甲的楊男當時載著陳文賢要去南化水庫抓魚，沒想到遇上車禍。民進黨籍的陳文賢，擔任過第十五、十六屆台南縣議員，台南市升格直轄市後，又當選第一、二屆台南市議員，本屆交棒給兒子陳秋宏參選，在陳文賢打下的基礎上，陳秋宏高票當選曾文區市議員。

陳文賢被譽為農民議員，草根性強，議員任內爭取地方建設和為民服務案件，受到鄉親肯定。車禍消息傳回下營區，引起許多鄉親震驚。

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