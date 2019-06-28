警插股色情店收押 月收6萬將記過免職

2019-06-28

〔記者劉曉欣、顏宏駿、湯世名／彰化報導〕從警25年的彰化和美警分局大霞派出所劉姓警員，傳出違法插股色情泰式按摩店，並事先通報警方擴大臨檢逃避查緝，每月收受賄賂2到6萬元之間；彰化地檢署檢察官訊後，認劉員犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串及逃亡之虞，向彰化地院聲請羈押禁見獲准；劉員也因違法情節明確，將記兩大過免職處分。

和美警分局人事大風吹

彰化地檢署獲報劉員疑有包庇色情業者及收受賄賂情事，檢調前天前往大霞派出所，對劉員辦公桌櫃、租屋處進行搜索，發現劉員跟兩家特種色情行業合作，並以插乾股方式分紅。

劉員涉嫌違法投資的泰式按摩店，就在和美外環道上，按摩店外觀如同一般透天厝，地方人士指出，按摩店約只開1、2年，據傳已換3位老闆，剛開幕時的生意比較好。

地方透露，這家按摩店的小姐，主要是外籍人士，可以看到馬伕出入、但也常見到警方前來臨檢，但都沒有在店內查獲不法，前晚按摩店還有營業。

彰化縣警局表示，劉員涉案情節嚴重，昨立即進行人事調整，和美警分局第一組組長、大霞所所長調整為非主管職，分別調秘書科警務員、鹿港警分局巡官，大霞所長由鹿港分局巡官蔡兆榮接任，和美第一組組長由鹿港分局第五組組長張有麟接任。

和美警分局分局長金秋華表示，劉員從警25年，2014年升任巡佐調到該分局，先前在塗厝派出所服務，近1、2年調到大霞所服務，平日上班正常，下班時間與其他同仁互動較少。

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