天兵警 私下喬詐團吐錢 被害人淪車手 帳戶凍結

2019-06-20

〔記者陳薏云／新北報導〕天兵警察！

便宜行事 申誡2支

24歲卓姓女子遭詐騙集團騙走4萬餘元，歹徒再次騙她時，卓女帶著沒斷話的手機到新北市警永和分局得和派出所報案，值班警員謝宗霖異想天開地跟卓女說「我跟他說把錢還妳」，要詐團匯錢還給卓女，沒想到匯來的款項也是詐騙贓款，連累卓女變詐騙人頭戶，且領錢後，更讓卓女淪為車手。分局發現員警出包，趕緊協助卓女解除帳戶警示。

49歲謝員便宜行事的作法，反讓受害人差點淪為罪犯，永和分局將謝員記2支申誡、改調中正橋派出所，得和所所長張惠慈連帶被記1支申誡。

據了解，卓女先前已被騙4萬8千元，4月14日再度接到詐騙電話，卓女跑去警所求助，謝員跟卓女說：「把電話給我，我跟他講，叫他還錢！」電話中謝員表明警察身分，要集團將騙款匯回卓女帳戶，經討價還價，對方同意先匯2萬3千元給卓女，謝員並載卓女去領錢。

沒想到卓女數日後要再領錢，發現帳戶遭警示凍結，一問之下，原來該筆2萬3千元是台南一名女子的被騙款，該女已報案，致卓女帳戶被列警示帳戶，卓女也淪為被告。

警還花2萬3千和解

警方發覺代誌大條，居中安排台南女子與卓女和解；闖禍的謝員則自掏腰包將2萬3千元還給台南女子，做為和解費。

永和分局表示，謝員當時認為透過溝通還錢是最直接的方式，沒想到會害到卓女，警方正全力追緝詐騙集團。

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