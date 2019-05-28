立院初審／報復揭弊者 私部門可罰500萬

2019-05-28

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「公益揭弊者保護法草案」，明定公私部門均不得對揭弊者有解職、減俸等不利措施，若有，則公部門依公務員懲戒法、考績法懲處；私部門部分，不論是人或團體，最高可處500萬元罰鍰；另，揭弊者不因揭弊內容無法證實而不受該法保護。本案須交由黨團協商。

法務部指出，本法同時保護公私部門揭弊者，因內部人員對弊端能更早察覺，且有效提供事證，故法案聚焦於內部人員的保護，明確區分「揭弊」與「檢舉」概念；就弊案類型，公部門包含刑事貪瀆不法與重大行政不法，私部門則包含金融、食安、環保、水土保持、勞動、醫療、社會福利等具公益性不法事項。

初審條文也明定，公私部門若違反「禁止不利措施原則」，造成未具公務員身分的內部人員權益有受損之虞，該內部人員得不經預告終止契約，雇主應給付不低於勞動基準法、勞工退休金條例，或其他法規所規定的資遣費，及3個月的補償金總額。

另，若想復職但有困難者，雇主同樣得依相關法規，給付受雇人資遣費、退休金及6個月以上補償金的總額，合意終止勞務契約。

而為了妥善保護揭弊者，初審條文也規定，揭弊者向受理揭弊機關的陳述內容，涉及國家機密、營業秘密或其他依法應保密事項者，不負洩密的民事、刑事、行政及職業倫理的懲戒責任。其因揭弊向律師徵詢法律意見者，亦同。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法