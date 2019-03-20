台史上最大量毒品走私 績優廠商貨櫃免驗 成漏洞

2019-03-20

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署破獲從越南運輸1500公斤安毒及K他命，主嫌林夏舟聲押獲准，專案小組發現，集團偽造海關績優廠商大小章及委託報關，企圖將毒品夾藏在2只貨櫃闖關，以免遭海關開櫃查驗。

檢警與海關今年1月底先於高雄關查扣2只可疑貨櫃，發現裡面夾藏安非他命500公斤、K他命1000公斤，為國內治安單位查獲境外毒品走私的最大量，3月14日逮捕主嫌林夏舟。正值行政院長蘇貞昌向毒品宣戰，專案人員便逮捕跨國走私大毒梟，對打擊毒品犯罪深具意義。

檢察官偵查發現，販毒集團分工精細，於國外以貨櫃夾藏毒品運輸至國內，毒品先藏放在木材合板中，再分裝至兩貨櫃。

為免貨櫃遭海關查驗，另透過管道認識沈姓、吳姓報關業者，兩人建議可冒用海關績優廠商名義進口貨櫃，避免海關開櫃查驗，未料全案早已被專案小組掌握，販毒集團見事跡敗露，放棄領取貨櫃逃逸，經專案小組追緝，陸續拘提涉案人到案。

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