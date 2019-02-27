寒天沖冷水再狠踹 富家狠媳虐死97歲公公

2019-02-27

控夫被公公當搖錢樹

〔記者陳恩惠、鄭景議／台北報導〕台北市37歲戚女不滿97歲杭姓公公將丈夫當作搖錢樹，心生不滿下，去年底於公公拒絕午睡和如廁後，情緒失控下，涉嫌連續2天將公公強拉進浴室沖冷水凌虐，不僅以腳踩踏胸、腿部，還拿冷凍庫魚、雞肉放他身旁，更持殺蟲劑噴灑，公公最後因受虐而往生；士林地檢署昨偵結，認為戚女犯後說謊、虛構事實，直到法官羈押時才承認部分犯行，依家暴傷害致死罪起訴，並建請法官從重量刑。

媳自稱海山煤礦後代

檢警調查，自稱「海山煤礦」後代的戚女，娘家富有，與目前從事AI商業化總監的杭姓丈夫結婚，4年前離婚，因娘家反對離婚，戚女仍在杭家位於北市福國路的公寓同居，去年底2人又登記結婚，家中還有杭翁和外籍女看護莉森。

與夫離婚4年又結婚

起訴書指出，去年12月20日下午，戚女指示看護協助公公回房午睡，遭杭翁拒絕，竟強拉公公進浴室，先用蓮蓬頭以冷水沖，杭翁拿浴室內物品和腳踢反抗，戚女出手爭搶、拉扯及推擠，致公公跌倒多次撞到馬桶、洗手台及地磚等處。

趁夫出門 連兩天施暴

戚女甚至在公公倒地欲爬起時，以腳踩他胸口及腿部壓制，並到廚房拿出冷凍庫的雞肉、魚肉放在他身旁，且在浴室噴灑殺蟲劑，直到當晚丈夫下班返家前，才指示看護替他擦拭更衣，以輪椅推回房休息。

隔日上午丈夫外出上班，公公不聽戚女指示「去上廁所」，戚女再將全身傷痕累累的公公拉到浴室，無視看護勸阻，以冷水沖及放置冷凍雞、魚肉在公公身旁凌虐，並將他關在浴室。

竟謊稱公公自己滑倒

直到下午，戚女指示看護替公公更衣時，驚見杭翁死亡，趕緊打119求救。檢警相驗遺體，發現戚女神情怪異，並指公公有暴力傾向，會毆打看護，甚至向丈夫謊稱，公公和看護吵架，浴室門上及公公床罩、被套的血跡，是她阻止公公攻擊看護，公公不小心滑倒受傷所致。

看護二度應訊吐真相

但法醫解剖發現，杭翁生前遭毆打，造成頭部、胸背部及四肢多處鈍性傷，因心因性休克及呼吸衰竭而亡，應為「他殺」；看護在戚女指示下，應訊時避重就輕，二度應訊時才證稱，案發前戚女連2天與公公在浴室發生肢體衝突。

夫不信是妻殺的

檢警蒐證發現，戚女事發後住院治療疾病，元月29日才出院，檢警在她返家後，立刻前往搜索並向法官聲請羈押，戚女怕被羈押才承認施暴，法官仍裁准羈押；但戚女的丈夫仍不信妻子會做這種事。

戚姓媳婦拿殺蟲劑噴杭姓公公，還用掃水的掃帚打公公。（記者陳恩惠翻攝）

杭翁平常使用的浴室，沒想到竟成喪命地點。（記者陳恩惠翻攝）

示意圖

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