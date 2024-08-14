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    高雄市新大樓電動車充電樁190處 消防局提醒自備滅火毯

    電動車火警，「滅火毯」救災演練。（高雄市消防局提供）

    電動車火警，「滅火毯」救災演練。（高雄市消防局提供）

    2024/08/14 18:55

    〔記者蔡清華／高雄報導〕電動車數量逐年成長，高雄市新大樓充電樁190處，截至目前未有電動汽車火警事故，為強化電動車火災搶救，除了全面清查大樓及公共場所充電樁設置情形，也辦理相關講習、訓練，添購各式電動車搶救裝備器材，提升整體防救災效能。

    高雄市消防局指出，現行消防法規已要求大樓停車空間應設置滅火器、火警自動警報設備等自動滅火設備，住戶於私人停車位設置充電設備者，提醒大樓管理委員會平時應落實消防安全設備定期檢修申報作業，大樓管理員應熟稔災時通報、人員避難引導流程。

    針對電動車火災搶救，高雄市府已編列預算採購滅火毯、底盤瞄子、緊急電源插頭、水槽擋板等裝備器材，搭配熱顯像儀實施滅火搶救。另為充分了解電動車的特性，已辦理新型能源（含電動車）特殊火災搶救訓練，掌握車輛結構、電氣安全及國際救援流程，以利消防人員安全搶救。

    消防局特別提醒，電動車主充電時，應遵守製造商或電動車輛業者充電使用指南，建議設有充電樁的公寓大廈或車主，要自行準備滅火毯等裝備，並且學會使用，而且周邊不得堆放可燃物避免火勢擴大成災。

    另建議管委會或車主妥善留存所屬車輛「緊急救援手冊」，可到內政部消防署網站下載，供救災人員災時參考應用，倘發生電動車火災，應立即報案119、啟動大樓疏散避難引導，發揮自助、公助救災能量以降低火災傷亡。

    消防局建議設有充電樁的公寓大廈或車主，要自行準備滅火毯等裝備。（高雄市消防局提供）

    消防局建議設有充電樁的公寓大廈或車主，要自行準備滅火毯等裝備。（高雄市消防局提供）

    消防員使用底盤瞄子，演練搶救電動車火警。（高雄市消防局提供）

    消防員使用底盤瞄子，演練搶救電動車火警。（高雄市消防局提供）

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