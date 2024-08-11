開門驚見父母偕警察排排站……加油員這「嚇」全醒了

簡男睡眼惺忪應門，見門外眾人也嚇了一跳。（圖由民眾提供）

2024/08/11 15:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市簡姓男子在加油站工作前天未現身，由於向來準時未曾有此情形，加上電話無人接聽，同事跟其父母擔心不已，遂會同警方直奔其租屋處查看，按了3分鐘門鈴屋內終於有了動靜，簡男睡眼惺忪應門，見門外眾人也嚇了一跳，原來是睡過頭沒聽見鬧鐘及電話聲響，對於這場驚擾眾人的烏龍也覺得十分不好意思。

台中市第三分局健康派出所員警呂孟璁、趙峻男，前天早上近8時許，獲報前往南區協尋眾人聯繫不上的23歲簡姓男子，報案的簡母表示，兒子在大里區的加油站上班，當天早上7時無故缺席，同事撥打多通電話均無人接聽，由於簡男上班向來準時從未有此情形，同時擔心他發生意外，便聯繫其家人是否有其他消息。

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而聯繫不上兒子的簡男父母也心急如焚，立即驅車從南投急奔兒子位於台中的租屋處，並通報警方先行前往查看，員警在社區管理員陪同下，約莫按了3分鐘門鈴後，屋內終於傳來回應，簡男睡眼惺忪前來應門，發現不僅是管理員，就連父母、加油站站長跟員警都在門外，這「嚇」也全醒了。

簡男表示，因睡太熟沒聽見鬧鐘及電話聲響，對於自己睡過頭引發的這場大烏龍顯得相當難為情，卻讓門外的眾人全都鬆了一口氣。

警方呼籲，民眾平時應保持通訊工具暢通，以便隨時聯繫，避免因一時疏忽造成不必要的擔憂和騷動，另提醒民眾若家人或朋友突然失聯，應保持冷靜，首先嘗試聯繫其可能去的場所或與其有聯繫的人，如無法取得聯繫，應迅速尋求警方協助，提供失聯者相關訊息，以便警方能及時展開協尋。

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