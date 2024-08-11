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    清水盃道路溜冰、路跑活動 打詐新四法一同起步走

    第十屆清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動，參加小朋友滑直排輪，沿路欣賞高美濕地風光。（港警提供）

    第十屆清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動，參加小朋友滑直排輪，沿路欣賞高美濕地風光。（港警提供）

    2024/08/11 10:21

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府清水區公所及台中區漁會等為推廣全民運動，今天舉辦「第十屆清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動」，鼓勵民眾運用閒暇時間參與運動競技，吸引大批民眾參與；台中港務警察總隊配合活動宣導「打詐新四法」，全民共同打擊詐騙。

    清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動，吸引許多家長帶著小朋友以直排輪溜冰，從北堤路滑到高美濕地一圈，藉此也可欣賞高美濕地風光。

    台中港務警察總隊則配合在現場宣導今年8月2日正式上路的打詐新四法，包括「詐欺犯罪危害防制條例」、「刑事訴訟法」（科技偵查法制化）、「通訊保障及監察法」及「洗錢防制法」。

    港警表示，新法主要精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向，更從源頭開始防制，藉由法規將可以協助政府、民間共同打擊詐騙，尤其是網路造成的詐騙。台中港務警察總隊教導民眾如何防詐、視詐，並提供反詐宣導文宣及廉政小禮物，與民眾互動。

    第十屆清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動，台中港務警察總隊到場宣導「打詐新四法」，全民共同打擊詐騙。 （港警提供）

    第十屆清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動，台中港務警察總隊到場宣導「打詐新四法」，全民共同打擊詐騙。 （港警提供）

    第十屆清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動，吸引許多民眾參加。（港警提供）

    第十屆清水區長盃道路溜冰及路跑嘉年華暨節約用電宣導活動，吸引許多民眾參加。（港警提供）

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