為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

土城少觀所「更新轉化營」 助司法少年擺脫負面循環

營隊志工引導學員練習呼口號，場上歡笑聲不斷。（記者陳奕劭攝）

營隊志工引導學員練習呼口號，場上歡笑聲不斷。（記者陳奕劭攝）

2024/08/01 17:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假正值青少年犯錯的高峰期，台北少年觀護所與更生少年關懷協會今天（1日）舉辦「更新轉化營」，迎來破冰、闖關遊戲挑戰，知名嘻哈歌手「Lizi栗子」也將到場分享故事，給司法少年不一樣的暑假。

今年營隊主題為「啟航吧！為更生少年找回迷思的航道」，傳達少年們都在同一條船上，要一起航向安全航道，擺脫負面循環。營隊今天上午舉辦破冰遊戲，學員們圍起圈圈坐在一起，聽取志工分享趣事、過程歡笑聲不斷。志工引導學員練習隊呼口號，將彼此團結成充滿鬥志的隊伍。

知名嘻哈歌手「Lizi栗子」明天將為學員分享生命故事，並教導學習嘻哈歌曲，讓迷失的學員探索自己，有重新開始的機會。透過營隊建立關係，待少年出所後，啟動「未來咖啡接風餐計畫」，協助回歸社會。

更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，司法少年過去受限於交友圈較狹窄，較容易犯錯，營隊能為青少年找到改變的可能，助少年省思內在衝突，尋找改頭換面的機會。

參加6年營隊的資深志工「燕子」分享，學員們需要被關心、想要彼此聊天，只要用平常心、自然的態度交流，會發現其實學員與一般少年沒有太大差別。

曾進出少觀所的志工「胖虎」說，暑假是少年最常犯錯的時候，營隊能給予他們認識正向團體的機會，讓學員擺脫過去交友圈，多了改變機會。

學員們在破冰遊戲隊呼口號，雙手高舉激勵士氣。（記者陳奕劭攝）

學員們在破冰遊戲隊呼口號，雙手高舉激勵士氣。（記者陳奕劭攝）

學員席地而坐，聽志工分享有趣故事。（記者陳奕劭攝）

學員席地而坐，聽志工分享有趣故事。（記者陳奕劭攝）

學員席地而坐，圍起圈圈談論彼此交友關係。（記者陳奕劭攝）

學員席地而坐，圍起圈圈談論彼此交友關係。（記者陳奕劭攝）

更生少年關懷協會秘書長江元凱與席地而坐的學員們聊天。（記者陳奕劭攝）

更生少年關懷協會秘書長江元凱與席地而坐的學員們聊天。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輔導逆境少年無專人辦理 新北社會局輔導成效遭質疑
2024/05/23 18:42

輔導逆境少年無專人辦理 新北社會局輔導成效遭質疑
新北市國中生命案 國教盟：未見司法院對少保官提出檢討
2024/03/19 10:49

新北市國中生命案 國教盟：未見司法院對少保官提出檢討

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
《防校園割喉案重演》新北「中介教育過渡方案」 4月起實施
2024/03/30 05:30

《防校園割喉案重演》新北「中介教育過渡方案」 4月起實施

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播