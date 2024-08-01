土城少觀所「更新轉化營」 助司法少年擺脫負面循環

營隊志工引導學員練習呼口號，場上歡笑聲不斷。（記者陳奕劭攝）

2024/08/01 17:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假正值青少年犯錯的高峰期，台北少年觀護所與更生少年關懷協會今天（1日）舉辦「更新轉化營」，迎來破冰、闖關遊戲挑戰，知名嘻哈歌手「Lizi栗子」也將到場分享故事，給司法少年不一樣的暑假。

今年營隊主題為「啟航吧！為更生少年找回迷思的航道」，傳達少年們都在同一條船上，要一起航向安全航道，擺脫負面循環。營隊今天上午舉辦破冰遊戲，學員們圍起圈圈坐在一起，聽取志工分享趣事、過程歡笑聲不斷。志工引導學員練習隊呼口號，將彼此團結成充滿鬥志的隊伍。

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知名嘻哈歌手「Lizi栗子」明天將為學員分享生命故事，並教導學習嘻哈歌曲，讓迷失的學員探索自己，有重新開始的機會。透過營隊建立關係，待少年出所後，啟動「未來咖啡接風餐計畫」，協助回歸社會。

更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，司法少年過去受限於交友圈較狹窄，較容易犯錯，營隊能為青少年找到改變的可能，助少年省思內在衝突，尋找改頭換面的機會。

參加6年營隊的資深志工「燕子」分享，學員們需要被關心、想要彼此聊天，只要用平常心、自然的態度交流，會發現其實學員與一般少年沒有太大差別。

曾進出少觀所的志工「胖虎」說，暑假是少年最常犯錯的時候，營隊能給予他們認識正向團體的機會，讓學員擺脫過去交友圈，多了改變機會。

學員們在破冰遊戲隊呼口號，雙手高舉激勵士氣。（記者陳奕劭攝）

學員席地而坐，聽志工分享有趣故事。（記者陳奕劭攝）

學員席地而坐，圍起圈圈談論彼此交友關係。（記者陳奕劭攝）

更生少年關懷協會秘書長江元凱與席地而坐的學員們聊天。（記者陳奕劭攝）

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