忘記回家的路！七旬翁買便當堅持回家和妻子一起吃

張姓老翁疑失智騎電動機車逆向行駛，警方發現立即上前關心。 （民眾提供）

2024/07/31 10:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅警分局頭家派出所警員吳育彰、石紫瑜，本月29日下午2點多巡邏行經潭子區環中東路一段、復興路一段口，驚見1輛電動車逆向行駛而來，警方立即上前攔查，發現老翁疑患有失智症，遂將老翁帶回派出所休息再行查證身分。

警方調查指出，張翁（76歲）與妻子同住台中市西屯區，當日上午10時許出門買便當後，便遲遲未歸，獨自騎乘電動車在外長達3個多小時，家中妻子遲遲等不到丈夫返家相當擔憂，又因行動不方便，無法報案，本想著等女兒下班再到鄰近派出所報案，忽然接獲警方聯繫，心中又驚又喜。

請繼續往下閱讀...

張翁在派出所等待家屬時，手中的便當遲遲不願意打開，警方勸說一整個上午空腹在外的張翁，張翁表示，要回家和妻子一起共進午餐，張翁雖然失智，但對妻子的愛，令警方動容。

家屬向警方表示，張翁先前未曾有過類似狀況，近日會攜張翁至醫院看診，以免病情加重，也非常感謝警方的協助。

頭家派出所所長劉凱萍建議，家屬可向社會局申請緊急聯絡卡、愛的手鍊、愛心布標，並陪同失智者至分局偵查隊捺印指紋、更新身分證照片，以利尋獲時確認身分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法