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人夫導演外遇兩女 小三大膽把車震照上網

一名人夫導演外遇兩女被妻子抓包，台南地院判導演與兩女須分別連帶賠償導演的妻子。示意圖（資料照）

一名人夫導演外遇兩女被妻子抓包，台南地院判導演與兩女須分別連帶賠償導演的妻子。示意圖（資料照）

2024/07/30 11:01

〔記者王俊忠／台南報導〕從事影音導演工作的Z姓男子，與K姓妻子結婚後，因工作緣故、長期分隔南、北兩地，K女察覺住在南部的丈夫連劈腿兩名L姓女子，第2位L女還把與Z男的車震性愛照片PO上網公開。K女氣得提告求償，台南地院法官查認K女主張屬實，判Z男要分別與兩位L女連帶賠30萬元、25萬元給元配。

K女主張，與Z男於2018年結婚，目前仍是夫妻關係，但從2023年9月起，Z姓丈夫常行蹤不定，1次回家時坦承有外遇，得知丈夫常出入第1位L女的屏東住家並夜宿，兩人外出時舉止親密，有照片與影片為證。

此外，Z男還劈腿第2位L女，K女說，其丈夫與二L女自拍許多性愛照片、影片，這名小三還把與Z男的車震性愛影片放到推特與BBS網站上，破壞他人家庭的行徑大膽。

Z男反控與妻子婚後兩人分隔南、北兩地，他先發覺妻子疑似出軌，妻子曾坦認與其他男人發生性關係，但保證不會再犯；之後又發現妻子與其他幾名男子LINE曖昧對話，有男子還想跟妻子約午炮，妻子也回說「老的身材不好不吃」等露骨話。

Z男說，為此身心受創、罹患恐慌症就醫，一度想跟妻子離婚，是妻子向他母親求情，妻子雖於2019年搬到台南跟他同居，但他未感受到妻子有改變，他向妻子求歡都被拒絕，兩夫妻從2019年起就無性生活，婚姻有名無實。L女說是友人Z男向她租屏東房子住，兩人未發生性關係；另一女則不否認元配K女的主張。

法官則說，Z男不能以妻子曾上網約砲、懷疑其出軌，以此合理化自己的外遇行為，兩事不能混為一談，若其妻有不忠誠行為，男方可另案訴請K女賠償。Z男與兩名L女確有破壞K女家庭圓滿的事實，Z男與兩名L女須分別連帶賠償K女，還可上訴。

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