女子陪姊逛駁二騎車返家停等紅燈 疑中暑人車倒地

陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地，姊姊發現企圖拉妹無效，嚇壞路人。（民眾提供）

2024/07/29 12:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄36歲吳姓女子昨騎機車和姊姊到駁二特區逛街後返家，途經五福三路、中華三路口，突因身體不適導致暈眩，連人帶車竟倒地不起，自強所巡邏警組恰巧經過，立即下車協助救援，通知救護車送醫治療，研判因中暑脫水導致暈眩昏厥，所幸及時送醫已無大礙。

新興分局今指出，自強所員警陳羿文及黃來順昨巡邏至五福三路與中華三路口，見一名女騎士停等紅燈時，因身體不適導致暈眩，連人帶車竟倒地不起，姊姊發現急忙伸手拉妹妹，吳女仍不支倒地，嚇壞同行的姊姊和路人，立即上前展開即刻救援。

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經瞭解，摔倒的女騎士吳女昨與姊姊一同回家路上，行經五福三路與中華三路口停等紅燈時，幸好自強所巡邏警組就在後方，員警陳羿文及黃來順見狀，即時救援，並在下現場疏導交通，通報119救護車到場，陳羿文查看吳女意識是否清楚並檢視脈搏是否正常，並安撫她和姊姊的情緒。

經119救護人員到場初步檢傷並送醫診療後，吳女恐因踏青時中暑脫水關係，才導致暈眩昏厥，所幸並無大礙，經救護人員協助送往就醫檢查後，女子並無大礙由家人陪同返家照料。

吳姓女子騎機車陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地嚇壞路人，幸有暖警及時救援。（民眾提供）

吳姓女子騎機車陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地嚇壞路人，幸有暖警及時救援，救護車將她送醫。（民眾提供）

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