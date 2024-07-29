為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女子陪姊逛駁二騎車返家停等紅燈 疑中暑人車倒地

陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地，姊姊發現企圖拉妹無效，嚇壞路人。（民眾提供）

陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地，姊姊發現企圖拉妹無效，嚇壞路人。（民眾提供）

2024/07/29 12:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄36歲吳姓女子昨騎機車和姊姊到駁二特區逛街後返家，途經五福三路、中華三路口，突因身體不適導致暈眩，連人帶車竟倒地不起，自強所巡邏警組恰巧經過，立即下車協助救援，通知救護車送醫治療，研判因中暑脫水導致暈眩昏厥，所幸及時送醫已無大礙。

新興分局今指出，自強所員警陳羿文及黃來順昨巡邏至五福三路與中華三路口，見一名女騎士停等紅燈時，因身體不適導致暈眩，連人帶車竟倒地不起，姊姊發現急忙伸手拉妹妹，吳女仍不支倒地，嚇壞同行的姊姊和路人，立即上前展開即刻救援。

經瞭解，摔倒的女騎士吳女昨與姊姊一同回家路上，行經五福三路與中華三路口停等紅燈時，幸好自強所巡邏警組就在後方，員警陳羿文及黃來順見狀，即時救援，並在下現場疏導交通，通報119救護車到場，陳羿文查看吳女意識是否清楚並檢視脈搏是否正常，並安撫她和姊姊的情緒。

經119救護人員到場初步檢傷並送醫診療後，吳女恐因踏青時中暑脫水關係，才導致暈眩昏厥，所幸並無大礙，經救護人員協助送往就醫檢查後，女子並無大礙由家人陪同返家照料。

吳姓女子騎機車陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地嚇壞路人，幸有暖警及時救援。（民眾提供）

吳姓女子騎機車陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地嚇壞路人，幸有暖警及時救援。（民眾提供）

吳姓女子騎機車陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地嚇壞路人，幸有暖警及時救援，救護車將她送醫。（民眾提供）

吳姓女子騎機車陪姊逛駁二返家停等紅燈，疑中暑人車倒地嚇壞路人，幸有暖警及時救援，救護車將她送醫。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
炎夏運動胸悶狂冒汗 心肌梗塞險當中暑
2024/07/28 05:30

炎夏運動胸悶狂冒汗 心肌梗塞險當中暑
健康網》小心「氣象病」日本醫：濕度影響健康
2024/07/28 16:51

健康網》小心「氣象病」日本醫：濕度影響健康

期交所推出 微型臺指期貨與小型ETF期貨
熱帶擾動今通過 吳德榮：水氣增多易有大雷雨
2024/07/29 09:27

熱帶擾動今通過 吳德榮：水氣增多易有大雷雨
健康網》水喝夠還要懂喝！ 3黃金時段曝光 「這時」飲用促排便
2024/07/29 11:26

健康網》水喝夠還要懂喝！ 3黃金時段曝光 「這時」飲用促排便

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播