搶完超商被逮學不乖 他又偷車、竊工地落網送辦

李男4月份搶超商被辦，才過3個月又行竊落網。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/21 13:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕48歲李姓男子今年4月份在新北市三峽區犯下「準強盜案」，當時他趁超商大夜值班人員為女店員，見其可欺於是行搶，不料踢到鐵板遭女店員頑抗，最終被逮。而李男前日疑似沒錢買毒，先是在三峽街頭偷了1部機車，接著來到樹林區某工地，偷了工地內大型機具欲變賣，不料得手逃跑沒多久就遇到巡邏員警，直接被逮個正著。

據了解，4月份李男趁夜跑進三峽區某超商，佯裝顧客隨意拿個商品結帳，當女店員打開收銀機時，李男伸手抓一把鈔票就想跑。不料女店員追出店外與李男拉扯，搶回大部分鈔票，李男語出威脅「再靠近就殺死妳」，這才讓他搶了3000元現鈔，不過隨後即遭警方逮捕並法辦。

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這次李男疑似犯了毒癮卻又沒錢買毒，19日晚間他先在三峽區民生街偷機車，接著騎贓車來到樹林區學勤路某工地，偷了砂輪機、破碎機後騎車返回三峽。而李男行徑鬼祟，巡邏員警見狀查詢車牌，發現這是部贓車，於是上前攔查。

李男當下催油門逆向逃跑，但支援警力迅速趕抵，擋住李男去路，他才乖乖就範。李男向警方供稱，他因為沒錢所以才想偷機具變賣，至於是否是要買毒，李男則不願承認。警詢後，依竊盜罪嫌將其送辦，並持續擴大清查李男是否犯下其他竊案。

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