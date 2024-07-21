為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

搶完超商被逮學不乖 他又偷車、竊工地落網送辦

李男4月份搶超商被辦，才過3個月又行竊落網。（記者徐聖倫翻攝）

李男4月份搶超商被辦，才過3個月又行竊落網。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/21 13:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕48歲李姓男子今年4月份在新北市三峽區犯下「準強盜案」，當時他趁超商大夜值班人員為女店員，見其可欺於是行搶，不料踢到鐵板遭女店員頑抗，最終被逮。而李男前日疑似沒錢買毒，先是在三峽街頭偷了1部機車，接著來到樹林區某工地，偷了工地內大型機具欲變賣，不料得手逃跑沒多久就遇到巡邏員警，直接被逮個正著。

據了解，4月份李男趁夜跑進三峽區某超商，佯裝顧客隨意拿個商品結帳，當女店員打開收銀機時，李男伸手抓一把鈔票就想跑。不料女店員追出店外與李男拉扯，搶回大部分鈔票，李男語出威脅「再靠近就殺死妳」，這才讓他搶了3000元現鈔，不過隨後即遭警方逮捕並法辦。

這次李男疑似犯了毒癮卻又沒錢買毒，19日晚間他先在三峽區民生街偷機車，接著騎贓車來到樹林區學勤路某工地，偷了砂輪機、破碎機後騎車返回三峽。而李男行徑鬼祟，巡邏員警見狀查詢車牌，發現這是部贓車，於是上前攔查。

李男當下催油門逆向逃跑，但支援警力迅速趕抵，擋住李男去路，他才乖乖就範。李男向警方供稱，他因為沒錢所以才想偷機具變賣，至於是否是要買毒，李男則不願承認。警詢後，依竊盜罪嫌將其送辦，並持續擴大清查李男是否犯下其他竊案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
買魚貨驚見袋子黏著「3隻偷渡客」網友笑翻：膽大鮑天！
2024/06/27 19:05

買魚貨驚見袋子黏著「3隻偷渡客」網友笑翻：膽大鮑天！
買飲料偷愛心箱！男睡夢中落網已花光捐款
2024/07/01 10:27

買飲料偷愛心箱！男睡夢中落網已花光捐款

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
文具行監視器全都錄 女嫌「過關」落幕
2024/07/02 23:09

文具行監視器全都錄 女嫌「過關」落幕
太遲了吧！偷腳踏車自備工具組當街「刣肉」 現場把車裝回去想和解
2024/07/05 15:50

太遲了吧！偷腳踏車自備工具組當街「刣肉」 現場把車裝回去想和解

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
瑞芳警暑假擴大臨檢 活逮賊偷白鐵門、超速等案
2024/06/29 12:15

瑞芳警暑假擴大臨檢 活逮賊偷白鐵門、超速等案
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播