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高市婦幼隊帶萌警闖關玩遊戲 小小波麗士認識網路陷阱

婦幼警察隊今舉辦守護兒少特攻隊活動，讓小朋友裝扮小小警察，並透過遊戲關卡進行網路安全的預防宣導。（高雄市婦幼隊提供）

婦幼警察隊今舉辦守護兒少特攻隊活動，讓小朋友裝扮小小警察，並透過遊戲關卡進行網路安全的預防宣導。（高雄市婦幼隊提供）

2024/07/20 12:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局婦幼隊今（20）日在市警局大禮堂舉辦「暑期青春專案-守護兒少特攻隊」 活動，邀請小朋友萌扮小小波麗士，親子一同參與闖關遊戲，並藉機進行守護兒少安全上網、杜絕兒少遭性剝削等預防宣導。

市警局舉辦的小小警察守護兒少特攻隊活動，主要是提醒民眾，暑假是小朋友使用網路及手機的高峰期，除了小心提防相關詐騙外，網路陷阱不勝枚舉，亟需各位家長與學校及公部門攜手合作，共同維護孩子們使用網路安全、杜絕兒少遭性剝削情事發生。

這次活動設計4項關卡，分別為小小神射手、私密不私密、防身術以及保三警犬隊，將多元婦幼安全結合遊戲關卡，讓小朋友從中體驗警察職能，並藉闖關遊戲將防制犯罪概念深植孩童心中。其中「私密不私密」關卡，融合兔子舞和口號，以簡單的舞蹈，讓小朋友了解身體界線、明白自己才是身體的主人，學會保護自身的安全。

高雄市警察局主任秘書林武宏表示，科技帶來便利，同時更不容忽視兒童網路安全問題，遭詐騙或不慎傳送私密影像之案件時有所見，藉由舉辦各項安全教育活動，讓孩子們在玩的過程學習人身與網路安全觀念，減少被害，讓兒少能在安全平和的環境下健康成長，並祝福每位小朋友都有個快樂的暑假！

小朋友裝扮小小警察，帥氣中帶萌！（高雄市婦幼隊提供）

小朋友裝扮小小警察，帥氣中帶萌！（高雄市婦幼隊提供）

小小警察進行闖關遊戲。（高雄市婦幼隊提供）

小小警察進行闖關遊戲。（高雄市婦幼隊提供）

小小警察了解警犬的工作內容。（高雄市婦幼隊提供）

小小警察了解警犬的工作內容。（高雄市婦幼隊提供）

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