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花蓮青年騎車返家遭撞重傷 闖紅燈肇事駕駛逃逸中

花蓮縣24歲曹姓男子8日夜間騎車返家途中，在中央路與吉興一街口遭闖紅燈的汽車撞成重傷，肇事駕駛逃逸。（警方提供）

花蓮縣24歲曹姓男子8日夜間騎車返家途中，在中央路與吉興一街口遭闖紅燈的汽車撞成重傷，肇事駕駛逃逸。（警方提供）

2024/07/10 20:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣24歲曹姓男子8日夜間騎車返家途中，在中央路與吉興一街口遭闖紅燈的汽車撞上，曹男頭部重創送醫目前還在加護病房急救中，而肇事駕駛逃逸，曹男家屬今上網貼文求助，希望肇事駕駛盡速出面承擔責任。吉安警分局指出，目前已經掌握肇逃駕駛為51歲游姓男子，正積極追捕中。

吉安警分局今指出，吉安派出所8日夜間10點14分，接獲報案在吉安鄉中央路二段與吉興一街口，發生一起交通事故。經了解為51歲游姓男子駕駛青綠色汽車，沿中央路二段闖紅燈直行時，與另一輛由24歲曹姓男子騎乘普重機車，在中央路二段欲進入吉興一街，雙方發生碰撞，曹男頭部出血、身上多處擦挫傷，送往慈濟醫院救治，目前正在加護病房觀察中。

警方指出，肇事車輛撞擊後沒有停下加速離開，現場遺留車牌，警方巡線追緝，在新城鄉民有街發現已經拋錨的事故車輛，但車上駕駛已經逃逸，警方追查至車主家中，對方表示車輛是被51歲游姓男子開走，但這幾天都失去聯繫，沒有跟家裡的人聯絡，警方將肇事車輛拖回採證，並調閱沿線監視器，目前循線追緝中。

吉安分局呼籲，行車發生交通事故後，請務必待在現場並通知警方到場處理；如果駕駛人發生交通事故，致人受傷而逃逸者，將涉嫌刑法第185之4條，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

被害家屬上網貼文呼籲肇事駕駛盡速出面投案，貼文說，曹男當天騎車出門，當時是快要到家的路上被高速闖紅燈的汽車撞上，車禍當然是大家都不希望的，撞完後又加速逃逸真的是不能夠接受，還好當下有熱心民眾協助報警迅速協助送醫，也希望肇事者能為自己所做的事出來面對。

花蓮縣24歲曹姓男子8日夜間騎車返家途中，在中央路與吉興一街口遭闖紅燈的汽車撞成重傷，肇事駕駛逃逸。（警方提供）

花蓮縣24歲曹姓男子8日夜間騎車返家途中，在中央路與吉興一街口遭闖紅燈的汽車撞成重傷，肇事駕駛逃逸。（警方提供）

花蓮縣24歲曹姓男子8日夜間騎車返家途中，在中央路與吉興一街口遭闖紅燈的汽車撞成重傷，肇事駕駛逃逸。（警方提供）

花蓮縣24歲曹姓男子8日夜間騎車返家途中，在中央路與吉興一街口遭闖紅燈的汽車撞成重傷，肇事駕駛逃逸。（警方提供）

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