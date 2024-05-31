方仰寧錯失北市警局長 老家鄉親：惋惜、不解

2019年4月大甲媽遶彰化市區，時任彰化警察局長方仰寧（右）親自坐鎮指揮。（資料照）

2024/05/31 08:34

〔記者湯世名／彰化報導〕台北市警察局長人選昨天（30日）揭曉，原本呼聲甚高的警專校長方仰寧意外落馬，消息傳回到其彰化縣和美老家，地方人士直呼惋惜、不解；方仰寧曾任彰化縣警局長，有幹部說，方仰寧最有名的是2019年大甲媽遶境彰化發生流血衝突，他曾公開向黑道嗆聲「大家相堵ㄟ丟！ 」（意指走著瞧），徹底壓制黑幫囂張氣焰，至今仍為基層津津樂道。

警大50期的方仰寧是52年次，家鄉在彰化縣和美鎮，警大行政警察系研究所畢業，一路從巡官爬升到高官，318學運後先後擔任警政署交通組長、屏東縣警察局長、台北市警察局主秘及副局長等職務。

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方仰寧2019年3月22日調陞彰化縣警察局長，回饋家鄉。交接典禮當天，擔任監交人的時任警政署副署長蔡蒼柏，還公開讚賞方仰寧會讀書，官校前幾名成績畢業，品行都超過80分，表現相當的好，所以一畢業就被分發到台北市，一路從巡官做到局長，連他都望塵莫及。

曾被方仰寧帶過的彰化警界幹部說，2019年4月大甲媽通過彰化市民生地下道後爆發衝突，造成3名員警、1名記者受傷，警方逮捕4名嫌犯，時任彰化縣警察局長的方仰寧就公開向黑道嗆聲：「大家相堵ㄟ丟！ 」（意指走著瞧），還強調媽祖回鑾時若再打架，警方絕不手軟。結果媽祖回鑾時沒再發生暴力衝突，徹底壓制黑幫囂張氣焰。

2019年4月大甲媽遶彰化發生警察記者被打傷，時任警察局長的方仰寧公開嗆黑道：「相堵ㄟ丟！ 」為基層津津樂道。（資料照）

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