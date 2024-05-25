為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

進口牡蠣混充台灣牡蠣騙國人 雲林牡蠣商6萬交保

基隆地檢署偵辦市售進口牡蠣混充台灣牡蠣案，昨將牡蠣業者林姓老闆，依涉犯食品安全衛生管理法販賣假冒食品等罪，諭知6萬元交保。 （記者林嘉東攝）

基隆地檢署偵辦市售進口牡蠣混充台灣牡蠣案，昨將牡蠣業者林姓老闆，依涉犯食品安全衛生管理法販賣假冒食品等罪，諭知6萬元交保。 （記者林嘉東攝）

2024/05/25 12:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦市售進口牡蠣混充台灣牡蠣案，昨傳喚瑞芳區水產店謝姓老闆、基隆崁仔頂水產游姓批發商後，查出上游業者、雲林牡蠣產地林姓負責人涉嫌向越南等東南亞國家低價進口牡蠣後，混充為台灣牡蠣，對外販售賺取暴利。檢方複訊後，將林男依涉犯食品安全衛生管理法販賣假冒食品等罪，諭知6萬元交保。

基隆地檢署日前接獲漁業署通報，指新北市瑞芳區某水產店販售的剝殼牡蠣包「純度」有問題，僅少部分是台灣牡蠣，其餘則混充進口牡蠣；經檢察官李怡蒨指揮新北市警局刑事警察大隊、警政署刑事警察局等單位追查後，查出瑞芳水產店謝姓業者的牡蠣，是向基隆市崁仔頂游姓老闆批貨，游男則是向雲林台灣牡蠣產地林姓老闆進貨。

檢方昨傳喚林等3人到案後查出，林姓業者是在台灣牡蠣產量減少時，以低價向越南等東南亞大批進口牡蠣，再將進口牡蠣與台灣牡蠣混和後對外販售。

檢方調查，林男指示員工將進口牡蠣混在台灣牡蠣後，在包裝箱外貼上「產地：台灣」，讓外界以為全是台灣牡蠣，賣給中游廠商、在崁仔頂經營水產店的游姓業者，游男再批貨給瑞芳水產店謝男對外販售。

主任檢察官陳照世指出，林男從事牡蠣、蛤蠣批發，明知對於食品包裝、販賣，不得有攙偽或仿冒行為，並應於商品流通進入市場時，在商品外包裝上，將產地等內容據實標示，藉由正確標示維護商品品質與標示內容之一致性，竟進口國外牡蠣混充台灣牡蠣對外販售，已觸犯食品安全衛生管理法販賣假冒食品、刑法詐欺及販賣虛偽標記商品等罪。

陳照世強調，基隆地檢署將持續關注食品安全衛生，守護民眾身體健康。呼籲店家販售商品時，應如實標記產地等資訊，切勿以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今年去日本吃鰻魚荷包將大失血 日經曝「2大原因」
2024/05/21 16:01

今年去日本吃鰻魚荷包將大失血 日經曝「2大原因」
健康網》送你一「蚵」我的心！ 漁業署揭營養、烹調方式一次看
2024/05/23 07:30

健康網》送你一「蚵」我的心！ 漁業署揭營養、烹調方式一次看
研之有物》古人瘋海產，十九世紀吃遍全世界？海產臺灣的百年歷史縮影
2021/04/05 14:01

研之有物》古人瘋海產，十九世紀吃遍全世界？海產臺灣的百年歷史縮影
越南對美出口激增 恐為中國洗產地
2024/05/17 06:24

越南對美出口激增 恐為中國洗產地
進口蚵魚目混珠搶市場 彰雲嘉南蚵農向立委請命
2021/09/07 17:02

進口蚵魚目混珠搶市場 彰雲嘉南蚵農向立委請命
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播