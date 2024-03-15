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首頁　>　社會

不滿社會局申請補助程序太麻煩 7旬翁嗆聲「ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ」陳其邁

73歲李姓老翁不滿向高市府社會局申請補助須檢附一堆資料，打電話到民進黨高市黨部嗆聲，遇到市長陳其邁要給他「ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ」。（資料照）

73歲李姓老翁不滿向高市府社會局申請補助須檢附一堆資料，打電話到民進黨高市黨部嗆聲，遇到市長陳其邁要給他「ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ」。（資料照）

2024/03/15 10:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕73歲李姓老翁因不滿向高市府社會局申請補助須檢附一堆資料，他跟71歲吳姓表妹訴苦，表妹借他手機，李男打電話到民進黨高市黨部，嗆聲遇到市長要給他「ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ」，黨部人員報警，警方3小時內逮到人送辦，但檢方考量他們都是弱勢身分，僅因一時情緒失控才觸法，偵結處分不起訴。

檢方指出，今年1月2日下午3點多，民進黨高市黨部接到李姓老翁來電，李翁先詢問立委黃捷服務處的電話，黨工告知黃捷服務處電話後，又詢問市長陳其邁是否有服務處，李翁得知市長都在市府，便又詢市長行程。

李翁再點名要跟市長陳其邁通話，黨工建議他可打電話到市政府、或直撥1999，但對方不願停止對話；黨工追問「找市長陳其邁是有什麼事？」不料，對方竟說自己有「東西」…要「給市長ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ」，便結束通話。

黨工獲報不敢大意，報警後，警方依電話號碼循線找到李翁和吳婦，訊後依法送辦；雄檢偵查時，李翁坦承犯行，辯稱自己對現行低收入戶補助金額不滿，向市府社會局申請補助又須檢附一堆資料，一時怒氣衝腦才會打電話想找市長抗議。

檢察官見李翁坦承犯行，且犯後態度良好，加上又是弱勢身分，考量他僅因一時失慮加上情緒控管不佳才會做出觸法行為，但因情節輕微，偵結處分不起訴。

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