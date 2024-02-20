浴廁污水氾濫成災 竟是樓下住戶天花板私設暗閥搞鬼！

高市男子嫌樓上住戶太吵，大費周章打開自家天花板，私自將樓上住戶浴廁排水管安裝開關，示意圖。（記者蔡清華攝）

2024/02/20 07:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕怪怪！浴廁排水突然堵塞氾濫成災，竟是樓下住戶搞鬼！高市白姓男子因嫌樓上住戶太吵，大費周章打開天花板，私自將樓上住戶浴廁排水管安裝開關，隨意控制排水流量，接連兩名租客被搞到退租，屋主氣到得憂鬱症，不堪其擾提告求償，法院判白男不法侵害使用權判賠6萬元，可上訴。

判決指出，白姓男子住高市某大樓5樓，2022年5月間竟持水電工具，私自從自家天花板頂板上，將樓上6樓住戶主臥室浴廁之排水管截斷，裝設球筏開關，得以控制排水堵塞，或讓其流動。

請繼續往下閱讀...

6樓的詹姓屋主稱，他將房屋出租女房客使用，經常反映屋內排水設備突然堵塞，事後才知道是樓下的白姓住戶嫌樓上住戶吵而搞鬼報復，女房客向房東反映也無法立即處理，氣到隔月搬家。

新來的房客陳先生入住後，白男仍認噪音難耐，於2022年11月再度以相同的方式裝設球筏開關裝置並關閉球筏開關，讓水管嚴重堵塞無法疏通，搞到陳男也退租收場。

詹姓屋主指出，他及母親為此每日煩惱，房客屢向其反映遭被告行為影響其生活，最後又退租，因此承受極大壓力，常無法入睡，為此就醫經診斷為適應障礙合併憂鬱症。

白姓男子稱，其作這些事情的原因原告心知肚明，卻一直不承認噪音是其等造成，且溝通態度不佳，才以此方式讓房客走人。

橋頭簡易庭認被告所為使原告房屋排水設備無法運作，顯已影響原告正當使用其房屋排水設備之權利，侵害情節重大，被告所辯核屬其動機問題，無從執為免責依據。認原告得請求慰撫金6萬元為適。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法