為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

軍方用錯理由！上士逾假12天記2大過 打官司翻案成功

李姓上士逾假歸營被記2大過，高雄高等行政法院判決懲處撤銷。（記者鮑建信攝）

李姓上士逾假歸營被記2大過，高雄高等行政法院判決懲處撤銷。（記者鮑建信攝）

2024/02/16 20:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍李姓步兵上士因照顧確診女兒而逾假20多日，被軍方決議記2大過懲處，他打行政官司翻案，高雄高等行政法院認為人評會處分程序有瑕疵，判決原處分撤銷。

據了解，李男為陸軍步兵第117旅砲兵營營部及營部連上士，於2022年10月13日起至10月14日24時止，因家屬確診需人照顧向單位請假1.5日，收假日正逢例假日，於同月17日上午收假返營前，又以女兒確診需人照顧，請家庭照顧假、自身腰部急性扭傷及疑似自身確診請病假等為由，遲至11月14日上午收假，因無正當事由逾假20多日，軍方人評會依陸海空軍懲罰法，予以記2大過處分。

李男則說，準備收假時，又因急性腰扭傷，無法站立就醫，醫生建議戴護具、復健，無法返回單位，乃於11月10日請林姓組長代為請假，對方卻未告知請假結果，不料14日早上，身體好轉返營，部隊竟不接受他所提證明文件，也不允許補辦請假手續。

合議庭法官調查，認為李男逾假共12日，與軍方認定的20多日差異甚大，人評會卻未具體說明為何作成與調查報告不同的理由，而予以記2次大過處分，明顯違誤。此外，處罰依據為「言行不檢」，竟隻字未提「無正當事由逾假」，剝奪李男正確陳述意見機會，判決他翻案成功，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
未來4年 國軍戰力大躍進
2024/02/12 05:30

未來4年 國軍戰力大躍進
漏網鏡頭》蔡英文赴陸軍542旅會餐 弟兄在桌旁持電蚊拍「殺敵」
2024/02/06 14:04

漏網鏡頭》蔡英文赴陸軍542旅會餐 弟兄在桌旁持電蚊拍「殺敵」

台積電順風車 楠梓雙站捷運引購屋潮
一年役新兵施訓手榴彈投擲 以滑步帶交叉步伐助跑
2024/02/02 10:33

一年役新兵施訓手榴彈投擲 以滑步帶交叉步伐助跑
1年制義務役男入伍1週 「媽媽市長」帶漢堡、可樂還送紅包
2024/02/01 12:28

1年制義務役男入伍1週 「媽媽市長」帶漢堡、可樂還送紅包
海、陸軍操演 火力超震撼
2024/02/01 05:30

海、陸軍操演 火力超震撼
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播