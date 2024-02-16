軍方用錯理由！上士逾假12天記2大過 打官司翻案成功

李姓上士逾假歸營被記2大過，高雄高等行政法院判決懲處撤銷。（記者鮑建信攝）

2024/02/16 20:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍李姓步兵上士因照顧確診女兒而逾假20多日，被軍方決議記2大過懲處，他打行政官司翻案，高雄高等行政法院認為人評會處分程序有瑕疵，判決原處分撤銷。

據了解，李男為陸軍步兵第117旅砲兵營營部及營部連上士，於2022年10月13日起至10月14日24時止，因家屬確診需人照顧向單位請假1.5日，收假日正逢例假日，於同月17日上午收假返營前，又以女兒確診需人照顧，請家庭照顧假、自身腰部急性扭傷及疑似自身確診請病假等為由，遲至11月14日上午收假，因無正當事由逾假20多日，軍方人評會依陸海空軍懲罰法，予以記2大過處分。

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李男則說，準備收假時，又因急性腰扭傷，無法站立就醫，醫生建議戴護具、復健，無法返回單位，乃於11月10日請林姓組長代為請假，對方卻未告知請假結果，不料14日早上，身體好轉返營，部隊竟不接受他所提證明文件，也不允許補辦請假手續。

合議庭法官調查，認為李男逾假共12日，與軍方認定的20多日差異甚大，人評會卻未具體說明為何作成與調查報告不同的理由，而予以記2次大過處分，明顯違誤。此外，處罰依據為「言行不檢」，竟隻字未提「無正當事由逾假」，剝奪李男正確陳述意見機會，判決他翻案成功，仍可上訴。

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