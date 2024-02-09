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過年試手氣 ！達人曝刮刮樂攻略：CP值最高是它、還有中獎率100％

過年期間，不少民眾會買刮刮樂試手氣。（資料照）

過年期間，不少民眾會買刮刮樂試手氣。（資料照）

2024/02/09 23:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間，不少民眾都會到彩券行買刮刮樂試手氣。對此，股市達人「股海筋肉人」特別分享自己整理的「2024龍年行大運之新年期間的刮刮樂攻略」，引發網友熱議。

股市達人「股海筋肉人」近日透過臉書分享「刮刮樂攻略」，列出2024年1月1號後發行的龍年主題刮刮樂所有獎項（共計17檔）、預期回本及中獎率。股海筋肉人指出，「售價1000元的『1200萬大吉利』在計算扣稅後小勝售價2000元的『2000萬超級紅包」，是目前能統計的標的中，期望值最高的，所以如果要買整本，請買1000元的」。

他接著說：「售價2000元的『2000萬超級紅包』因為獎項中有2024賓士車GLA180，參考官網公告2023車款價203萬已算進期望值中（扣10%稅），但還是要合併個人所得稅申報，又要牌照稅幹嘛的，所以2000元那款期望值可能還更低一些。」

股海筋肉人進一步表示，「每個檔位的最佳解分別是『2000元僅一檔『2000萬超級紅包』、『1000元僅一檔『1200萬大吉利』、500元『五路財神』、300元僅一檔『無敵開獎機』、200元『恭喜發財』、100元『良橙吉時』。另外，這次有中獎率100%的彩券，為售價500元的『金龍獎』，只是100元小獎數量超過發行張數的一半，所以如果只是想要體驗中獎的感覺而不在乎損益，這款挺適合。」

最後股海筋肉人也提醒，「新的一年，祝福大家平安、喜樂。如果運氣好、刮刮樂有賺錢，行有餘力可以跟他人分享這份喜悅，總會有人比你更需要這筆錢，就像我們在路邊買彩券也是在幫助他們一樣，這世界需要多一點好心人。所有獎券期望值都還是負的，量力而為。」

股市達人「股海筋肉人」分享自己整理的「2024龍年行大運之新年期間的刮刮樂攻略」。（圖翻攝自股海筋肉人臉書）

股市達人「股海筋肉人」分享自己整理的「2024龍年行大運之新年期間的刮刮樂攻略」。（圖翻攝自股海筋肉人臉書）

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