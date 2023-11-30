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首頁　>　社會

台78線離奇車禍！貨車追撞曳引車 駕駛受困重傷亡

小貨車不明原因追撞曳引車，駕駛傷重不治。（民眾提供）

小貨車不明原因追撞曳引車，駕駛傷重不治。（民眾提供）

2023/11/30 10:15

〔記者林旻臻／雲林報導〕台78線快速道路西向16.7公里處（靠近元長交流道），昨晚10時許發生重大車禍，一輛載有數台機車的小貨車在外車道行駛，不明原因追撞前方曳引車，貨車駕駛人許姓男子（37歲）全身扎滿碎玻璃，送醫急救仍不治死亡，事故詳細原因仍由警方調查中。

這起事故發生在29日晚間10時20分左右，小貨車不明原因追撞前方錢姓男子（40歲）營業貨運曳引車，曳引車後方保險桿掉落，貨車車頭嚴重扭曲變形，許姓貨車駕駛受困車內，消防局派遣土庫分隊救護車、水箱車及人員前往救援。貨車駕駛被救出時已經無生命跡象，送往北港媽祖醫院仍傷重不治。

曳引車錢姓駕駛表示，當時下班準備回台中，欲先前往加油站，聽到後方「碰」的一聲，原先以為是爆胎，經同事提醒發現有車停在路邊，連忙下車查看。

虎尾警分局表示，事故當事人均無酒駕，全案由交通小隊依A1交通事故處理，呼籲用路人駕駛各類車輛短暫離開駕駛視線1-2秒，即可能產生嚴重的影響，應注意車前狀況小心駕駛，並於出門前注意身體狀況，並妥適休息再上路，避免交通事故發生。

小貨車車頭嚴重扭曲變形，車上血跡斑斑。（民眾提供）

小貨車車頭嚴重扭曲變形，車上血跡斑斑。（民眾提供）

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