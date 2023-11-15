便宜茶餅每塊近4萬高價誆投資 農民遇詐險砸120萬買30塊

受託的許姓女子被逮，用來詐騙的茶餅被警方查扣。（警方提供）

2023/11/15 18:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南一名59歲康姓農民遇上普洱茶餅投資騙局，對方將一塊市售便宜的茶餅，以每塊近4萬台幣賣他，康姓農民險被騙花120萬買30塊茶餅，新營警方聯手銀行阻詐後，約出對方交貨，詐團賠了夫人又折兵，46歲許姓女子被逮，茶餅一併被查扣。

許女是位計程車司機，辯稱受託交貨，不知道涉入詐騙案，新營警分局今天（16日）以詐欺罪將全案移送檢方偵辦。

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被害人康男上週四就到元大銀行新營分行要將美金3萬9000元（約台幣126萬1291元）保單轉換為新台幣領出，行員察覺有異，通報警方阻詐勸退康男。

不料，康男不死心，上週五再到元大新營分行要解除保單領出台幣轉匯，銀行只好再通報警方。

原來康男在LINE認識「余姓」女網友，幾日甜言蜜語聊天後，女子以買賣普洱茶超賺錢的話術誘騙，邀他加入普洱茶買賣群組，還貼余女的身分證給康男證明；康男看到群組內眾人不斷分享獲利資訊，決定參與投資。

康男上當後，要以每塊1300元美金的價錢購買30塊陳年茶餅進行投資，幸好行員機警，警方阻詐成功，新營分局中山派出所所長柯政安率同員警當場查證康男出示的余女身分證，證實假造，沒有這個身分證號碼。

警方再請康男約出對方在柳營區面交30塊茶餅，查獲許女帶著茶葉在現場等候，並非是LINE對話上妙齡女子「余女」出面，且茶餅年份與當初兜售時所稱顯然不符，康男才恍然大悟，險些被騙。

新營分局表示，詐騙集團編造各種投資名目，以亂槍打鳥的方式，透過網路通訊軟體大量發送宣稱可短期致富、保證獲利、高勝率、高報酬等詐騙訊息，民眾應慎防受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

康姓農民與對方連絡陳年普洱茶餅投資的匯款被警方阻擋。（警方提供）

受託的許姓女子被逮，用來詐騙的茶餅被警方查扣。（警方提供）

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