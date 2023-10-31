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女騎士疑被曳引車頭撞倒輾過 無呼吸心跳送醫急救

台中大里美群橋頭今天下午一名女騎士疑被右轉的曳引車頭撞到，沒有呼吸心跳送醫急救。（記者陳建志翻攝）

台中大里美群橋頭今天下午一名女騎士疑被右轉的曳引車頭撞到，沒有呼吸心跳送醫急救。（記者陳建志翻攝）

2023/10/31 16:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區今天下午1點54分左右，一名李姓女騎士（65歲），騎車經美群橋頭停等紅燈，一輛原本在她後方，由李姓男子（62歲）駕駛的曳引車頭，綠燈從美群路要右轉中興路1段2巷，在路口疑因沒看到李女，將她撞倒並輾壓過去，李女現場沒呼吸心跳送醫急救，詳細肇事責任和原因，警方將進一步釐清。

台中市消防局今天下午1點54分接獲民眾報案，指稱大里美群橋頭有民眾車禍受傷，到場時發現李姓女騎士（65歲）躺臥地上，身上有擦挫傷，不過已經沒有呼吸心跳，立即將她抬上救護車送醫急救，現場目擊民眾並表示，李女疑似被曳引車頭撞倒並被車輪輾過。

霧峰交通分隊表示，初步調查駕駛曳引車的李姓男子（62歲）與騎乘機車的李姓婦人（65歲），今天下午1點54分左右都在大里美群路和中興路一段2巷口停等紅燈，綠燈亮時李女要直行往美群橋，李男則是要右轉中興路一段2巷，車子行進間李女就倒地，經酒測李姓駕駛並無酒駕，女騎士則由醫院抽血檢驗中，至於曳引車是否有撞到李女？車輪是否有輾過李女身體？相關肇事責任和經過，都還需進一步調查釐清。

台中大里美群橋頭今天下午一名女騎士疑被右轉的曳引車頭撞到，沒有呼吸心跳送醫急救。（記者陳建志翻攝）

台中大里美群橋頭今天下午一名女騎士疑被右轉的曳引車頭撞到，沒有呼吸心跳送醫急救。（記者陳建志翻攝）

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