竹市萬聖節臉譜男是否涉強制罪？ 新竹地檢署：依蒐證結果依法認定

竹市萬聖節圍繞在提款機旁的多名臉譜男，被警方蒐證報請新竹地檢署偵辦。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/10/30 15:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署今天（30日）證實，收到新竹市警方移送關於萬聖節遊行中，有8名畫臉譜裝扮年輕男子現身在提款機裝扮者周邊眾多人潮中，主任檢察官發言人鄒茂瑜表示，臉譜男是否涉嫌強制罪案，將依蒐證結果依法認定。

新竹市政府28日晚間舉辦萬聖節遊行活動，警方獲報現場1名提款機裝扮者，在周邊眾多人潮中，有8名畫臉譜裝扮年輕男子，時有抽菸、嚼食檳榔行為。員警當場盤查抽菸男子身分後，依違反菸害防制法函請衛生局裁罰。至於臉譜男是否涉嫌強制罪，警方表示全案已報請新竹地方檢察署偵辦。

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新竹市警局第二分局負責前晚活動現場交通疏導及安全維護勤務，警方今早表示，活動當下臉譜男在提款機裝扮者周邊及現場媒體記者環繞取景，民眾、小孩排隊合照領糖果，分局受理報案員警到場查處後，該名提款機裝扮者未表示遭受不法侵害，惟為避免衍生衝突，分局加派警力到場蒐證戒護。

活動結束前，該名提款機裝扮者透過身旁友人向警方表示，不需警方協助。活動結束後，警方檢視現場蒐證影像，查辦臉譜男是否涉嫌強制罪，並將全案報請新竹地方檢察署偵辦。

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