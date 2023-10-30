5人選前遷戶籍 基隆瑪東里長及親屬妨害投票被判刑

基隆地院近日審結，分別判處尤里長及親屬6到2個月不等徒刑，得易科罰金，並此奪公權4到2年。（記者吳昇儒攝）

2023/10/30 09:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市瑪東里長尤羿茹上屆只差十多票就當選，去年選前便請叔叔、堂弟們將戶籍遷到自己的房屋，希望藉此增加票數，但遷戶籍時間太敏感，被檢警調盯上，偵辦後認定林姓叔叔等人涉犯妨害投票未遂罪起訴。基隆地院近日審結，分別判處尤羿茹及親屬6到2個月不等徒刑，得易科罰金，並褫奪公權4到1年。

檢警調查，尤姓被告兩個林姓叔叔及其妻子與同居人，以及蕭姓堂弟及其妻子都在里長選舉前將戶口遷進尤女的房屋；而偵訊時，兩名林姓叔叔也都向警方表示，會遷移戶籍就是為了幫侄媳婦競選里長，因此依妨害投票罪將5名被告起訴。

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尤姓里長在法院審理時宣稱，叔叔以前是跟大伯一起做事，在工作上有工作配合，因為他住的地方很陡，經常摔車，就想說把其中一間房子賣給他們，結果一直拖到去年才遷戶籍。且自己老公說只剩下兩個叔叔比較親，且又對家人很好，才他們一起遷過來，而蕭姓堂弟一併遷過來，得知他遷戶口後，才去拜託他支持自己選里長。

其中一名林姓叔叔則向法官表示，自己是貪圖瑪東里可以做補助4萬5千元做老人假牙，所以才跟侄媳婦說如果她原先的租客沒有要買她的房子，到時自己在搬進去住；林男的李姓同居人則表示是為了瑪東里的福利，且要在當地買土地，才會跟著遷戶口，與選舉無關。

另一名林姓叔叔則向法官指出，自己和侄子（尤的丈夫）一起做木工二十多年，剛好原先的房子到期，才會搬過去；而蕭姓堂弟也表示自己從台南北上，因為要躲債務，才會和妻子將戶口遷到瑪東里。

法官審理後認為，雖然六人均稱不是為了幫尤女競選里長才遷戶籍，經查林姓叔叔長年住在南榮路重心都在該處，卻為選舉將戶籍遷至瑪東里；另一名林男雖稱是租約到期要遷戶籍，但在警詢中卻都未解釋該事直到審理才提出，顯有疑慮；而蕭姓夫妻北上工作，因有欠債須躲債，理應會造成屋主困擾，但尤女卻仍同意對方遷戶籍，顯然是為了要其夫妻二人支持自己參選里長。

此外，兩名林姓被告於警詢時明確指出，是為了尤女要選舉才會將戶口遷到該處，其妻、同居人也是為了配合選舉才遷移戶籍，另蕭姓堂弟夫妻二人亦相同。

法官認定，尤女等6人觸犯妨害投票罪，尤女判處有期徒刑6月，褫奪公權4年；另涉案較重的兩名林姓男子則判處有期徒刑3月，褫奪公權2年；涉案較輕的蕭男等3人則判處有期徒刑2月，褫奪公權1年，6人刑責均得易科罰金。

尤羿茹表示，不服法院判決，將會提起上訴，維護自身與家屬的權益。

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