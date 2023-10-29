萬聖節夜店狂歡變調 刺青男PK 3人下場曝光

安管聯手壓制刺青醉男。（記者姚岳宏翻攝爆料公社）

2023/10/29 19:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區夜店萬聖節活動變調，全身刺半甲的吳姓男子，今凌晨在ATT 6樓與夜店安管為搭電梯發生糾紛，已有酒意的吳男動手推擠安管，3名安管怕有意外及影響其他客人，聯手將吳男壓制，由於吳男身形壯碩，混亂中3名安管身上都掛彩，警方獲報到場，將吳男帶回警局派出所，依傷害罪嫌移送偵辦。

這幾天為慶祝10月底的萬聖節，信義區各家夜店都舉辦相關活動，吸引許多年輕人參與，有目擊民眾將衝突過程用手機拍下，PO到臉書爆料公社，標題「萬聖節要你變裝，但沒要你變ㄎㄧㄤ啊！」引發網友熱議。

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影片中吳男與3名安管人員爭執，後被聯手壓制在地上，吳男想要掙脫，但安管直接用身體壓住他，不讓他起來，混亂中吳男身上疑似掉出蝴蝶刀，但被其他人踢到一邊，據了解，吳男與安管會起衝突，疑似是因為搭電梯「離太近」才會衍生衝突。

警方指出，凌晨2時30分許，警方接獲報案，稱於ATT 6樓有打架糾紛案，由於夜店週遭警方派有固定崗哨，守望員警立即上樓，但到場時已無打架情事，當時也無拾獲任何攻擊物品，在場相關人等亦無告知有扳手及蝴蝶刀等情事，壓制過程中，吳男徒手揮擊到安管，造成安管李男、徐男及鍾男有下巴流血撕裂傷、額頭擦挫傷、頭暈等狀況，全案詢問釐清後，依涉傷害罪嫌將吳男移送台北地檢署偵辦。

遭壓制的刺青醉男後來稍酒醒坐在地上。（記者姚岳宏翻攝爆料公社）

警方獲報到場。（記者姚岳宏翻攝）

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