被「色影師」騙到摩鐵想硬上 女模大喊「我有性病」化解危機

陳男性侵害女模特兒小芳時，小芳大喊「我有性病」而逃過一劫。示意圖。（資料照）

2023/10/20 12:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子於今年1月4日以「攝影師」身分，邀約26歲外拍模特兒小芳，到汽車旅館內拍攝，他見色起意，撕掉小芳貼在身體隱私處膠帶，企圖性侵害之際，小芳機靈喊說「我有性病」，陳男擔心自己也染病而罷手，台中地院審理時，陳男坦承犯行，律師指他由祖母隔代教養，「難有機會理解女性心理，先天心理不健全」，聲明減刑，法官雖未減刑，依強制性交未遂罪判刑1年8月，但宣告緩刑5年，免除他入獄之災。

判決書指出，陳男1月4日用臉書聯繫小芳（化名），兩人驅車至汽車旅館房內攝影，小芳先進入浴室更換衣物，並在胸部與下體私密處，貼上膠帶以防走光，她換完衣服走入房間，卻發現手機被陳男藏匿，陳男並伺機從背後環抱小芳，小芳為取回手機並尋找機會脫身，向陳男謊稱，如果交還手機，他可以讓陳男碰觸身體。

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陳男遂告知小芳手機藏放處，不料，小芳取回手機後，陳男又強行撕下小芳身上的膠帶，不顧小芳踢腳反抗，企圖性侵害，小芳機智說，自己罹患性病，陳男擔心染上性病而罷手。

台中地院審理時，陳男宣稱他之前曾約過小芳攝影兩次，他這次約拍，目的就是想跟小芳發生性行為，他認為小芳有同意，「之後小芳用腳踢來踢去說不要」，還說染上性病，他擔心自己也會得到性病而罷手放棄。

辯護律師則說，陳男從小無母親陪伴，父親亦已於就讀國中時死亡，由祖母隔代教養，「難有機會理解女性心理，先天心理不健全」，應可援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

台中地院認為，陳男觸犯強制性交未遂罪，他雖母親自幼離家、父親早逝，由祖母扶養長大，但犯罪情狀並無值得同情之處，不過，陳男坦承犯行，且與小芳調解成立，已給付一部份賠償金（4萬餘元），依強制性交未遂罪判刑1年8月，緩刑5年，免除他蹲苦窯之災，條件是要履行賠償責任。

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