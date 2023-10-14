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雲林虎尾郵局籃車遭竊逾250台 10台遭解體損失逾10萬

雲林虎尾郵局籃車遭竊逾250台，10台遭解體損失逾10萬。（資料照，中華郵政公司提供）

雲林虎尾郵局籃車遭竊逾250台，10台遭解體損失逾10萬。（資料照，中華郵政公司提供）

2023/10/14 16:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政的郵用籃車，近期被人發現出現在網路上資源回收社團販售，中華郵政公司表示，經調查後發現，是雲林虎尾郵局籃車遭委外的運輸駕駛人盜取，目前已找回242台，但有10台被解體，損失逾10萬元。

這次遭竊籃車是放置於雲林虎尾郵局，中華郵政公司表示，經調查是台中郵件處理中心委外運輸駕駛人，利用凌晨虎尾郵局未上班之際（大約5點左右），擅自開門進入盜取放置該局月台旁的空籃車後盜賣，後續經報案後，已至資源回收站找回242台，但有10台被解體，該駕駛人經警方循線抓到人後，他也坦承犯行。

中華郵政公司郵務處長王婉如表示，這起事件是資源回收站的老闆在網路上販售籃車，有人貼在臉書粉絲團被同仁看見，後續同仁就有去了解狀況，最後追回242台，但有10台被解體，每台籃車的價格約1萬多元。另外，前一陣子因為雲林文旦包裹較多，所以才會調度比較多籃車在雲林地區。

郵局籃車遭竊已經不是首次發生，2012年於台南郵局也曾發生運送郵件的外包貨運公司司機，利用職務之便將空的郵件籃車載出變賣，1年盜賣68台。

對於籃車管理措施是否需要再精進，王婉如表示，目前郵局對於籃車使用的管控制度是相當完整，籃車進出都要刷讀條碼，也有電腦報表進行數量控管，人員也會定期盤點庫存；這起事件主要是委外人員利用凌晨偷竊，後續也會追究他的責任。

中華郵政公司表示，已責成虎尾郵局應將電動拉門開關盒上鎖，並調整設置位置，確實落實門禁管理；另也要求該局全面盤點庫存籃車，配合警方後續調查及領回籃車。

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