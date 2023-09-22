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出家師父將計就計以3、4個月時間與詐騙集團周旋 助警逮人

埔里分局今年4月中旬透過1位出家師父的神助功，在便利超商前逮捕詐騙集團車手。（民眾提供）

埔里分局今年4月中旬透過1位出家師父的神助功，在便利超商前逮捕詐騙集團車手。（民眾提供）

2023/09/22 21:10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣有出家師父將計就計，以3、4個月的時間與詐騙集團周旋、鬥智，成功將詐騙集團車手誘出，由警方順利逮捕送辦，南投地方法院也判處張姓車手有期徒刑10個月。

判決書指出，南投縣李姓女子去年9月透過交友網站「牽手50」，認識名為「Peter」的男子，雙方進一步以通訊軟體LINE加好友，對方佯稱操作應用程式trust、網站BAC投資虛擬貨幣可以獲利，李女信以為真，去年10月至12月間陸續匯款500多萬元至該詐騙集團成員帳戶，結果血汗錢被騙一空。

李女心有不甘，將被害情形告知許姓友人，許男已剃度出家修行，決定將計就計，與詐騙集團展開長達3、4個月的鬥智周旋，先假裝向詐騙集團要投資2000萬元，透過熱心信徒協助，還真拍下身擁2000萬元現金照片，並透過視訊願意面交，詐騙集團見到白花花的千元大鈔，信以為真，以為又遇到一頭肥羊。

今年4月中旬雙方約在一家便利商店交款，師父事先報警，與警方沙盤推演，警方考量帶真鈔太危險，因此他帶著準備好的玩具假鈔赴約，等到詐騙集團張姓車手出面取款，事先埋伏的埔里分局員警一擁而上壓制逮捕，3、4個月來的辛苦終於沒有白費。

判決書指出，張姓車子原本從事泥水工，2年前即因擔任詐騙集團的車手遭宜蘭地院判刑3個月，仍不知悔改繼續參與詐騙，係累犯應加重其刑，審酌其取款未遂，仍依共同詐欺取財未遂罪，將他判刑10個月。

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