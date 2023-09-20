為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

賓士男吃止痛藥精神不濟？台灣大道4車連環撞釀5傷

事故現場。（警方提供）

事故現場。（警方提供）

2023/09/20 10:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區台灣大道今天凌晨發生4車碰撞連環車禍，一輛賓士車未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的廂型車後造成推撞，現場汽車零件散落一地，還造成駕駛及乘客共5人受傷，所幸均無生命危險，至於確實肇因及責任歸屬，警方將進一步調查釐清。

這起事故發生在今天凌晨1點多，67歲徐姓男子當時駕駛賓士車沿台灣大道外側車道往文心路方向行駛，在台灣大道、惠中路口先追撞前方另名57歲徐男駕駛的廂型車，廂型車因此再推撞張姓男子（46歲）駕駛的計程車，接著又波及另輛何姓男子（56歲）的轎車，造成4車連環車禍。

除賓士車外，其他3輛車當場都是靜止停等紅燈狀況，這一撞造成3名駕駛受輕傷未送醫，但其中兩名女性乘卻因此受傷送醫，所幸經救治均無大礙，轄區第六分局獲報趕往處理，發現4輛車分別有車頭、車身、車尾等位置受損，4名駕駛經酒測均無飲酒反應。

駕駛賓士車徐男向警方說，當時有吃止痛藥導致精神狀況不佳，才會沒有注意到前方車輛釀禍，全案肇因初判是賓士徐姓男子有不當駕車行為，正在停等紅車的其他3輛車則無肇事因素，至於詳細的肇事原因，將待交大事故組後續釐清。

台中市台灣大道今天凌晨發生4車連環車禍。（警方提供）

台中市台灣大道今天凌晨發生4車連環車禍。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
半聯結車撞國3護欄衝出邊坡 駕駛受困車內
2023/09/20 10:01

半聯結車撞國3護欄衝出邊坡 駕駛受困車內
大貨車爆胎撞護欄！碎玻璃噴滿國道 狂塞10公里
2023/09/20 08:37

大貨車爆胎撞護欄！碎玻璃噴滿國道 狂塞10公里

雲林滷肉飯節 11/11古坑綠隧飄香
台電包商工程車急剎翻覆撞前車 駕駛一度受困全身擦傷
2023/09/19 12:06

台電包商工程車急剎翻覆撞前車 駕駛一度受困全身擦傷
BTS第3人當兵 SUGA入伍日期曝光 粉絲不捨
2023/09/18 05:30

BTS第3人當兵 SUGA入伍日期曝光 粉絲不捨

根本沒有脖子！氣到90天瘦帥歪網友
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播