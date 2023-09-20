賓士男吃止痛藥精神不濟？台灣大道4車連環撞釀5傷

事故現場。（警方提供）

2023/09/20 10:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區台灣大道今天凌晨發生4車碰撞連環車禍，一輛賓士車未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的廂型車後造成推撞，現場汽車零件散落一地，還造成駕駛及乘客共5人受傷，所幸均無生命危險，至於確實肇因及責任歸屬，警方將進一步調查釐清。

這起事故發生在今天凌晨1點多，67歲徐姓男子當時駕駛賓士車沿台灣大道外側車道往文心路方向行駛，在台灣大道、惠中路口先追撞前方另名57歲徐男駕駛的廂型車，廂型車因此再推撞張姓男子（46歲）駕駛的計程車，接著又波及另輛何姓男子（56歲）的轎車，造成4車連環車禍。

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除賓士車外，其他3輛車當場都是靜止停等紅燈狀況，這一撞造成3名駕駛受輕傷未送醫，但其中兩名女性乘卻因此受傷送醫，所幸經救治均無大礙，轄區第六分局獲報趕往處理，發現4輛車分別有車頭、車身、車尾等位置受損，4名駕駛經酒測均無飲酒反應。

駕駛賓士車徐男向警方說，當時有吃止痛藥導致精神狀況不佳，才會沒有注意到前方車輛釀禍，全案肇因初判是賓士徐姓男子有不當駕車行為，正在停等紅車的其他3輛車則無肇事因素，至於詳細的肇事原因，將待交大事故組後續釐清。

台中市台灣大道今天凌晨發生4車連環車禍。（警方提供）

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