文資才剛移撥就失火！ 潮州郡守官舍疑因焊接火警

潮州郡守官舍今天傳出火警。（記者陳彥廷攝）

2023/09/19 18:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台僅存建於日治時期的屏東潮州郡守官舍，於2020年經公告屏東縣的歷史建築，潮州鎮公所盼能重現鎮內日式氛圍，預計將爭取5500萬元預算修復，未料，今天在進行保護棚架的工程時，疑因焊接引發火勢，燒毀部分牆壁及梁柱，鎮公所說，雖然燒毀部分原本預計要拆除再復舊，但事實上國防部移撥的公文昨天才剛送到鎮公所，時間之巧，令人深感無奈。

更巧的是，該官舍的修復計畫今天稍早才由縣府協助向文化部送出，目前正等待文化部文資局排審中，明天縣府與公所還要派人前來現勘，而為防在過渡期間遭到風吹雨淋，公所日前先斥資400多萬進行棚架工程，未料卻是防不了火災。

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潮州郡守官舍是日治高雄州僅存的郡守官舍，坐落於潮州中山路旁，傾頹多年，對面就是近期完工的聯合辦公大樓，因該地屬縣府、地上物屬國防部，長年呈現「三不管」樣態，殘頹模樣難以想像百年前風華，為不讓與未來聯合辦公大樓形成強烈對比，潮州鎮公所積極向中央爭取預算修復，也向國防部申請移撥。

鎮公所主秘王建元說，這起火災的時間之巧合讓人嘖嘖稱奇，因為昨天國防部移撥的公文才到公所，今天又聽說修復計劃送進文化部，一切看似都上了軌道，卻在今天發生火災，他指出，該處於約下午3點傳出煙霧，經報案後消防局人員到場迅速撲滅，失火範圍不大，初步勘察後發現為建物北側外圍的牆壁木板及部分樑柱遭到燒毀或焦黑，範圍並不大，下方基樁也未受損。

王建元指出，據了解原因疑似為棚架施工廠商焊接的火星掉落所致，但仍待消防局的詳細火場調查，若是屬實，將向廠商求償，與該處牆壁木板及部分樑柱原本就要拆除重建的事是兩回事，因為重點是修復計畫仍待排審，他說，火災也放大該處「三不管」的問題，因此若是因此能驅動文化部加速審查的話，或許也是好事一件。

屏東縣消防局潮州分隊指出，全案於下午3點17分獲報，派遣4車7人到場，因火勢範圍小，在3點半前就已撲滅，原因將由火調人員調查。

潮州郡守官舍今天傳出火警。（記者陳彥廷攝）

潮州郡守官舍今天傳出火警。（記者陳彥廷攝）

潮州郡守官舍今天下午傳出火警，一度出現明火。（民眾提供）

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