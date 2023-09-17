中市大安溪堤防路半個月2起死亡車禍釀3死 地方將辦路祭求平安

台中市外埔區廍子里辦公室公告，將於9月23日在外埔區堤防路辦理路祭。（圖擷取自網路）

2023/09/17 13:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區大安溪堤防路，上個月在14天內發生2起死亡車禍，造成3死悲劇，廍子里長廖泰祥表示，經向城隍爺擲筊請示，將於本月23日辦理路祭，請城隍爺遶境求平安，但該路段的路面不平等安全問題仍要解決，才能避免再發生不幸事故。

外埔區廍子里長廖泰祥表示，外埔堤防路同地點，連續發生2件死亡車禍，市議員和他與相關單位曾到現場會勘，尋求改善方法，也有里民建議，該路段最好辦路祭，祈求地方平安，他到大甲城隍廟擲筊請示，獲城隍爺同意，將於23日早上5點舉辦路祭儀式，城隍爺將遶境堤防路，里民可備供品參加，求國泰民安，家家平安，路祭儀式約10分鐘，地點在廍子里防汛道路和鐵山橋交會處。

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上月13日，台中市一對19歲情侶要到大甲聚餐，行經台中市外埔區大安溪堤防路，自撞電桿後車輛起火，2人被燒死；上月27日一對夫妻開車行經也發生車禍，妻死夫傷，2周內發生2起車禍造成3死，地點相距不到50公尺，死者都是外地人，依導航開車行經堤防路。

由於外埔區堤防路，路寬且直，沿路沒有交通號誌，也無測速器，部分路段路面不平，民眾不熟路況常會車速太快、失控轉向而發生危險，警方提醒用路人注意。

水利署第三河川局局長張稚煇日前指出，台中市外埔區大安溪堤防路為水防道路，主要是供給工程車，以及水利巡防車使用，並非一般道路，道路鋪設要求不高，也沒有紅綠燈、交通標線等畫設，不宜開快車。三河局除了將與相關單位會勘，施設標示，提醒用路人注意安全，也將與台中市政府協商納入一般道路，若未來市府接管後，升級為一般道路，可提升用路的品質與安全。

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