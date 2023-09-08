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好痛！埔里又見道路鐵線割傷機車騎士意外

埔里鎮籃城里大同街旁產業道路，有線電纜線疑被大車鈎落破損，造成金屬線割傷騎士頸部。（記者佟振國攝）

埔里鎮籃城里大同街旁產業道路，有線電纜線疑被大車鈎落破損，造成金屬線割傷騎士頸部。（記者佟振國攝）

2023/09/08 09:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮籃城里大同街旁產業道路，昨晚有機車騎士下班路過時突然頸部一陣劇痛，停車察看驚覺道路上方垂掛1條彎曲的鐵線，還好當時車速不快，但脖子至喉嚨部位仍被割出1條傷痕見血，特別PO網提醒路過民眾小心，埔里分局愛蘭派出所表示，初步調查是有線電視線路，台電已做初步移除，今天一早業者也派員檢修改善。

騎士昨晚下班騎機車經過大同街旁的產業道路，由於道路不寬，車速並不快，突然感到頸部疼痛，停車察看，發現身後多了1條極細的鐵線，由於夜間視線不良，那麼細的鐵線，人在行進間真的很難察覺，從脖子到喉嚨被割出1條傷痕，破皮流血，如果車速再快一點，後果不堪設想。

騎士在臉書社團「埔里人」PO文提醒路過民眾當心，網友也建議他趕快報警處理，埔里分局愛蘭派出所員警獲報到場，聯繫台電查詢電纜線權屬，台電人員表明是有線電視的線路，先將掉落的鐵線剪斷，避免再發生割喉傷人意外。

有線電視業者今天上午也派工程人員進行檢修改善，發現電線桿基座有鬆動位移而導致傾斜，再加上可能有大車經過將電纜線鈎破下垂並露出金屬細線，會重新更換並提升線路高度，但電線桿基座不穩傾斜問題，也必須進一步處理。

掉落破損的有線電視電纜線，昨晚已由台電初步剪斷處理，避免再生意外。（記者佟振國攝）

掉落破損的有線電視電纜線，昨晚已由台電初步剪斷處理，避免再生意外。（記者佟振國攝）

機車騎士昨晚經過埔里鎮大同街旁產業道路，被掉落的金屬線割傷。（民眾提供）

機車騎士昨晚經過埔里鎮大同街旁產業道路，被掉落的金屬線割傷。（民眾提供）

機車騎士的頸部被金屬線割傷見血。（民眾提供）

機車騎士的頸部被金屬線割傷見血。（民眾提供）

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