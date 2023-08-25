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北捷南港機廠3員工「感電」受傷 勞檢處勒令暫停作業、最高罰30萬

台北捷運南港機廠義捷變電站發生工安意外，北捷研判應屬電弧感電導致，非先前傳出的發生爆炸，詳細狀況將配合勞檢調查。（台北捷運公司提供）

台北捷運南港機廠義捷變電站發生工安意外，北捷研判應屬電弧感電導致，非先前傳出的發生爆炸，詳細狀況將配合勞檢調查。（台北捷運公司提供）

2023/08/25 12:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運南港機廠義捷變電站今凌晨發生工安意外，北捷公司指當時現場斷電進行年檢維護作業，研判發生電弧感電，造成維修人員受傷送醫。台北市勞動檢查處上午派員前往變電站稽查，擔心高壓電現場危險，也聯繫台電人員到場協助，勞檢處初步調查認定北捷公司違反「職業安全衛生設施規則」，勒令先暫停檢修作業，移送勞動局裁罰，最高處以30萬元罰鍰。

勞檢處主任秘書康水順指出，勞檢員到場了解檢查，發現北捷公司維修人員林姓領班、劉姓及許姓技術員3人在變電站進行2.2萬伏特開關盤年度檢修作業，發生感電事故，林姓領班、許男有三度灼傷，在院治療。3人皆有投勞保，因此要求北捷公司依照「勞動基準法」給付相關醫療費及工資。

康水順表示，法令規定電壓2.2800萬伏特屬於特高壓場所，2.2萬伏特屬高壓電場所，因此勞工作業時應配套絕緣手套甚至絕緣毯，不會接觸到電緣，避免觸電而燒傷，北捷公司也說明不是爆炸，但3名維修人員怎麼觸碰發生感電受傷，還有待調查釐清。

康水順說，初步調查了解北捷公司違反「職業安全衛生設施規則」第265條，雇主在高壓場所作業是否告知電路系統、活線作業內容，以及是否有派監督人員在場指揮，目前調查是有違反規定，把現場採證及人員筆錄等資料詳細完備後，將依照「職業安全衛生法」移送北市勞動局針對北捷公司裁罰，可處3萬至30萬元罰鍰。

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