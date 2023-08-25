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救援燒毀屏東漁船10船員 宜蘭艦「千里送藥」出發時間曝

屏東籍漁船「旭承輝號」在日本火燒船，海巡署宜蘭艦將從台北港出發救援棄船獲救的10名船員。（海巡署提供）

屏東籍漁船「旭承輝號」在日本火燒船，海巡署宜蘭艦將從台北港出發救援棄船獲救的10名船員。（海巡署提供）

2023/08/25 05:53

首次上稿 08-24 23:08
更新時間 08-05 05:53 新增宜蘭艦出發時間

〔記者洪定宏、吳仁捷、陳彥廷／綜合報導〕屏東籍漁船「旭承輝號」前天深夜在日本北海道東南方海域火燒船，連同船在內10人棄船逃生，被友船「鴻海239號」救起，另艘友船「生漁號」已趕去接駁。海巡署宜蘭艦預計今天（25日）下午完成整備後出發營救，視海象、航行狀況，預計3到4天與「生漁號」會合將人接回。

海巡署艦隊分署昨晚發布新聞稿指出，「旭承輝號」上有10人，2名台籍、8名印尼籍，在基隆嶼東北方1851浬處，也就日本釧路港東南方430浬失火，火勢過大、船體受損嚴重，船長帶著另9名船員棄船，昨天凌晨被「鴻海239號」漁船救起，預計深夜交由「生漁號」漁船接駁，立即往台灣海域返航。

不過，「生漁號」船上空間不足，「旭承輝號」船長也有高血壓，攜帶藥物跟著船付之一炬，幸好「生漁號」船長也有帶高血壓藥，可以先「分著吃」。「排除萬難，千里送藥」，艦隊分署說，時間即性命、速度即希望，獲報後成立應變中心，展開各項聯繫及救援整備，派遣北部地區機動海巡隊宜蘭艦整備人員、油水糧秣，同時聯繫船長家屬了解船長服用的高血壓藥物名稱。

宜蘭艦人員估計，今天下午完成整備後，從台北港出發營救，視海象、航行狀況，預計3到4天可與「生漁號」會合。宜蘭艦返航時是輕颱「蘇拉」影響台灣期間，艦隊分署將掌握颱風動態，儘速、安全將漁民接駁回台。

艦隊分署也呼籲海上航行作業民眾，若有需要，可利用海巡「118」免付費電話或台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位會立即趕往處理。

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