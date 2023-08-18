刑事局科技犯罪防制中心、刑事鑑識中心法制化 林建隆、黃女恩接掌

警政署「科技犯罪防制中心」及「刑事鑑識中心」正式法制化，今天舉辦啟航儀式，由內政部長林右昌主持，國際知名鑑識專家李昌鈺等人也應邀出席擔任貴賓。（記者邱俊福攝）

2023/08/18 13:45

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署刑事局原本任務編組的「科技犯罪防制中心」及「刑事鑑識中心」，經修正組織法正式法制化，今天舉辦啟航儀式，由內政部長林右昌主持，國際知名鑑識專家李昌鈺也應邀出席擔任貴賓，兩中心首位主任則分別是警政署資訊室主任林建隆、刑事局生物科科長黃女恩接掌，將專責推動相關偵防策略，有效統合跨領域的偵查資源，並持精進科技偵防及刑事鑑識相關技術與培植專業人才，以提升國家整體偵查量能。

鑑於科技犯罪日新月異，面對接踵而來新型態犯罪威脅，傳統偵查手法勢難以應對，為因應未來犯罪趨勢與挑戰，刑事局修正組織法規經考試院決議通過，本月16日生效，原任務編組「科技犯罪防制中心」及「刑事鑑識中心」正式法制化，邁入重要階段。

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林右昌致詞時表示，當前治安環境嚴峻，不論台灣還是全世界，遇到科技犯罪型態，進行犯罪偵查難度變高，偵辦過程必須取得證據，因此兩中心法制化，代表警察在學能上須不斷精進，對科技知識常識的基本能力，未來都會變成警察的基本能力，才能應付現今的高科技犯罪。

今年在行政院支持下，擴充科學設備和鑑識設備，希望能跟隨上時代的腳步，有效打擊犯罪，並深入到警大、警專，培養相關能力，讓警察投入第一線就馬上能跟上實務，也期待兩中心的成立，能吸引更多優秀人才加入行列，且於中央全力支持下，能給予好的待遇與福利，以留住人才。

科技犯罪防制中心主任林建隆表示，科技犯罪手法日新月異，衍生駭客攻擊、詐騙等治安問題，因此未來重點工作，將加強資安工作，確保國家安全，並對詐騙集團利用科技管道犯案手法，進行突破，以及培養科技犯罪偵查人才著手。

長期於刑事鑑識領域工作的刑事鑑識中心主任黃女恩則表達，隨著時代的進步，鑑識已不再都侷限於採集指紋等跡證，死者的手機內容往往就能告知真相，未來將強化鑑識人員數位鑑識能力，並且培養相關人才，以致力於打擊犯罪。

此外，國際知名鑑識專家李昌鈺離去時，遭媒體追問對被美法官判捏造謀殺案證據是否覺得委屈時，僅表示「已發表書面聲明」，並未多做說明。

科技犯罪防制中心主任林建隆。（記者邱俊福攝）

刑事鑑識中心主任黃女恩。（記者邱俊福攝）

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