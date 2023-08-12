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川崎重機對決左轉車！車頭撞爛 騎士噴飛翻滾1圈輕傷

台11線新社路段下午發生車禍，黃牌川崎重機撞到轎車尾，車頭撞爛倒地。（記者花孟璟攝）

台11線新社路段下午發生車禍，黃牌川崎重機撞到轎車尾，車頭撞爛倒地。（記者花孟璟攝）

2023/08/12 21:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉噶瑪蘭族聚居的新社部落，今天是豐年祭第2天，會場附近台11線42.5K下午突然發出巨大撞擊聲，20歲吳姓男子騎川崎黃牌重機與對向左轉車擦撞，重機車頭撞爛，嚴重毀損，男騎士翻滾一圈只有輕傷，送醫後無大礙，部落族人直呼「應該是祖靈有保佑」！

豐濱鄉新社部落今明兩天在新社國小操場辦豐年祭，家家戶戶都有親友返鄉參加，是部落大團聚的日子，不過正當族人歡慶同時，台11線42.5K處路口一輛左轉新社香蕉絲工坊的白色轎車，右後車尾被20歲吳男騎乘的川崎黃牌重機撞上！

在場民眾說，當時大家在家門口歡樂聚會，突然聽到巨大撞擊聲嚇一跳，以為是自己停在路邊的車子被人撞，出門查看發現車禍，重機騎士似乎沒有大礙還能站起，重機車頭撞爛、車殼零件掉滿地，經過的路人還以為發生嚴重死傷車禍。

目擊者說，撞擊當下，重機騎士疑似因右彎的上坡路，視線有死角，灌油門加速卻撞上對向左轉車尾，只穿T恤短褲的騎士撞到飛起來，還翻滾了一圈，卻沒什麼傷勢，「實在是奇蹟」，可能是部落正在辦祭典、祖靈有保佑。

被撞的李姓男子則是直呼倒楣，他說，因為有事要先回台北，載另一位朋友要回家，卻在路口被機車撞到車尾，保險桿都撞掉了，所幸大家都沒事。

警方獲報後立即派員趕往現場，經了解61歲李姓男子開車沿台11線南往北行駛，經台11線42.5K路口左轉時，遭20歲吳姓男子騎乘大型重機撞到右後側，雙方酒測值都是0，吳姓男子輕微擦挫傷，經救護人員包紮後送醫無大礙。警方說，肇事因素待專業單位釐清，同時呼籲台11線用路人駕車宜減速慢行，並注意車前狀態，以免發生事故。

重機撞上左轉白色轎車車尾。（記者花孟璟攝）

重機撞上左轉白色轎車車尾。（記者花孟璟攝）

台11線新社路段下午發生車禍，白色轎車左轉遭到重機撞到車尾。（記者花孟璟攝）

台11線新社路段下午發生車禍，白色轎車左轉遭到重機撞到車尾。（記者花孟璟攝）

20歲騎士翻落一圈只受到輕傷，全罩安全帽掉在路邊。（記者花孟璟攝）

20歲騎士翻落一圈只受到輕傷，全罩安全帽掉在路邊。（記者花孟璟攝）

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