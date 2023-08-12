為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

嚇！高市街頭出現「移動炸彈2.0」機車載7桶瓦斯還抽菸

男子的機車上掛了7桶瓦斯，手上還抽著菸，嚇壞路人稱為移動炸彈2.0。（翻攝自社會事新聞影音）

男子的機車上掛了7桶瓦斯，手上還抽著菸，嚇壞路人稱為移動炸彈2.0。（翻攝自社會事新聞影音）

2023/08/12 15:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕2天前有淡水騎士機車載4桶瓦斯遭網友戲稱是「移動炸彈」，未料，高雄出現更狂的「移動炸彈2.0」，民眾在三民區街頭捕捉到1輛機車載掛著7桶瓦斯，瓦斯工停等紅燈時還抽菸，驚險畫面嚇壞路人，對此，警方列舉4項違規，最高可罰1萬9800元。

有民眾昨天（11日）在三民區自由一路、熱河街口直擊，1名瓦斯工的機車後架放了3桶瓦斯，後方還吊掛著4小桶瓦斯，加起來共載了7桶，更狂的是，瓦斯工人還悠哉抽著菸，並行經正在路邊開單的警察旁，影片被PO到網路社群「社會事新聞影音」，網友直呼是「移動炸彈2.0」。

經警方檢視影片，指該機車已涉違反多項交通違規，已通知駕駛人到案說明，涉及的4項交通違規，包括「手持香菸吸食」可處600元罰鍰。「遮蔽車牌」可處300至600元罰鍰，並責令改正，補換牌照或禁止其駕駛。「附載物品違反載運規定」可處300至600元罰鍰。

最後，倘若滿載瓦斯致超過規定重量（60公斤），若未請領臨時通行證、未懸掛危險標誌，則違反同條例第29條第1項第3款裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，可處3000元至1萬8000元罰鍰。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

男子的機車掛了7桶瓦斯，從路邊正在攔查的員警後方呼嘯而過。（翻攝自社會事新聞影音）

男子的機車掛了7桶瓦斯，從路邊正在攔查的員警後方呼嘯而過。（翻攝自社會事新聞影音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》48歲艋舺阿龍炒飯老闆癌逝 國健署列7警訊：沙啞要注意
2023/08/05 12:32

健康網》48歲艋舺阿龍炒飯老闆癌逝 國健署列7警訊：沙啞要注意
毛囊萎縮就像變了心的女朋友！ 醫揭雄性禿3前兆
2023/08/02 17:02

毛囊萎縮就像變了心的女朋友！ 醫揭雄性禿3前兆

世客博必看！全台最大3D投影光雕秀
預防「脂肪肝」變癌症 規律運動、3種飲食法助改善
2023/07/28 12:04

預防「脂肪肝」變癌症 規律運動、3種飲食法助改善
【自由副刊】 栩栩／松露
2023/07/27 05:30

【自由副刊】 栩栩／松露

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
婦疑沒關好瓦斯 點菸引氣爆
2015/05/23 06:00

婦疑沒關好瓦斯 點菸引氣爆
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播