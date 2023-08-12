嚇！高市街頭出現「移動炸彈2.0」機車載7桶瓦斯還抽菸

男子的機車上掛了7桶瓦斯，手上還抽著菸，嚇壞路人稱為移動炸彈2.0。（翻攝自社會事新聞影音）

2023/08/12 15:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕2天前有淡水騎士機車載4桶瓦斯遭網友戲稱是「移動炸彈」，未料，高雄出現更狂的「移動炸彈2.0」，民眾在三民區街頭捕捉到1輛機車載掛著7桶瓦斯，瓦斯工停等紅燈時還抽菸，驚險畫面嚇壞路人，對此，警方列舉4項違規，最高可罰1萬9800元。

有民眾昨天（11日）在三民區自由一路、熱河街口直擊，1名瓦斯工的機車後架放了3桶瓦斯，後方還吊掛著4小桶瓦斯，加起來共載了7桶，更狂的是，瓦斯工人還悠哉抽著菸，並行經正在路邊開單的警察旁，影片被PO到網路社群「社會事新聞影音」，網友直呼是「移動炸彈2.0」。

請繼續往下閱讀...

經警方檢視影片，指該機車已涉違反多項交通違規，已通知駕駛人到案說明，涉及的4項交通違規，包括「手持香菸吸食」可處600元罰鍰。「遮蔽車牌」可處300至600元罰鍰，並責令改正，補換牌照或禁止其駕駛。「附載物品違反載運規定」可處300至600元罰鍰。

最後，倘若滿載瓦斯致超過規定重量（60公斤），若未請領臨時通行證、未懸掛危險標誌，則違反同條例第29條第1項第3款裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，可處3000元至1萬8000元罰鍰。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

男子的機車掛了7桶瓦斯，從路邊正在攔查的員警後方呼嘯而過。（翻攝自社會事新聞影音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法