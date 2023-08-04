宜蘭兄弟檔撿漂流木做工藝品出售 警查扣1.63公噸送辦

吳姓兄弟檔竊走漂流木，製成木藝品。（保七羅東分隊提供）

2023/08/04 11:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉一對6旬吳姓兄弟檔，強風豪雨後，趁著傍晚或夜間，到海灘撿大型漂流木，再製成木藝品出售，但此舉已觸法，警方循線調查，追回1.63公噸檜木及扁柏，今（4日）將兩人依涉森林法、竊盜及侵占罪嫌，函送宜蘭地檢署偵辦。

保安警察第七總隊第四大隊羅東分隊今年1月底接獲報案，五結鄉靠海灘一帶，常有2名可疑人士搬運木材，警方成立專案小組，調閱沿線監視器，發現吳姓兄弟檔合力將漂流至清水海灘的漂流木，搬到小貨車上，載至弟弟戶籍地附近的空地存放。

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保七2月會同宜蘭縣刑事警察大隊、農業部林業及自然保育署宜蘭分署（當時為羅東林管處）等單位，搜索弟弟戶籍地、存放漂流木空地等5處，查扣汽油手推車，以及紅檜、扁柏、杉木等23根貴重木，重達1636公斤（1.63公噸），市價近10萬元。

吳姓兄弟坦承撿拾漂流木，做成工藝品自售，但不知道這個行為是違法的。警方抽絲剝繭，確認漂流木確實來自國有林班地及犯罪過程，今依涉森林法、竊盜及侵占罪嫌，將兩人移送宜蘭地檢署偵辦。

保七總隊提醒，凡無烙印註記、未經裁切，單支長度2公尺且末徑未達20公分或單支重量未達50公斤之漂流木，須經公告才能開放當地居民徒手撿拾，非經縣市政府公告前，私下任意取得都屬違法，恐涉森林法、竊盜、侵占等罪嫌；結夥竊取森林主、副產物，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元以下罰金，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

吳姓兄弟檔竊走的漂流木，被警方查扣。（保七羅東分隊提供）

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