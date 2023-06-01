6月首日送警績效！未開大燈鬼祟夜行 車內一堆毒咖啡、K他命

台中市保安大隊6月第一天即有斬獲，凌晨線上查獲一堆咖啡包及K他命毒品。（警方提供）

2023/06/01 18:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊素以線上立破績效傑出聞名，今天是6月第一天即有斬獲，凌晨該大隊第一中隊巡經北屯區路口，見一輛自小客未開大燈且行跡鬼祟攔查，當場在車內起出一堆咖啡包及K他命毒品，而這也是該大隊24小時內線上查獲的第6起毒品案。

保大第一中隊中隊長李承璽、小隊長黃泰猛、員警李文傑、林志昌等4員，今天凌晨一點多巡經北屯區文心路、麻園東街口時，發現前方一輛自小客夜間未開大燈，且在見到警車時，迅速駛入暗處疑試圖規避查緝的意圖明顯，警方直覺有異追上前攔查，見32歲鈕姓駕駛神色緊張且不自主發抖，立即要求出示證件下車受檢。

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結果警方光目視就在排檔桿下及中央扶手發現大量毒品跟現金，經毒品初篩檢驗呈三級毒品陽性反應，共計查獲K他命16包重39.3公克，咖啡包共159包毛重663.98公克，疑販毒贓款10.1萬元、手機一支，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

除了6月首日如有斬獲，該大隊經統計，若連同該案，光24小時內已線上破獲6起毒品案，其中一起也是第一中隊小隊長蔡東峰等34員，昨晚巡經北屯區松竹路時，發現一輛自小客因紅線違規臨停攔查，經利用M-police查詢駕駛身分顯示，楊男是查捕逃犯（毒品通緝犯），隨後證實，楊男已於兩天前被警方其他單位查獲解送歸案獲交保。

只是盤查過程中楊男因神情緊張，員警詢問車內是否有違禁品時，楊男見事蹟敗露也跑不掉，自行從車內副駕駛座手提包取出毒咖啡包交付，經清查分別是星城咖啡20包（毛重61.2公克），以及哈密瓜咖啡包5包（毛重13.9公克），訊後也依毒品罪嫌送辦。

保大大隊長沈能成表示，該大隊藉由巡邏勤務線上破獲案件除防制犯罪外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，並結合快速打擊部隊強勢執法作為，有效嚇阻犯罪發生，安定民心，也期勉同仁繼續維持，讓民眾有感，安居樂業。

保大另於昨晚查獲的毒品案。（警方提供）

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