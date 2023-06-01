為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6月首日送警績效！未開大燈鬼祟夜行 車內一堆毒咖啡、K他命

    台中市保安大隊6月第一天即有斬獲，凌晨線上查獲一堆咖啡包及K他命毒品。（警方提供）

    台中市保安大隊6月第一天即有斬獲，凌晨線上查獲一堆咖啡包及K他命毒品。（警方提供）

    2023/06/01 18:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊素以線上立破績效傑出聞名，今天是6月第一天即有斬獲，凌晨該大隊第一中隊巡經北屯區路口，見一輛自小客未開大燈且行跡鬼祟攔查，當場在車內起出一堆咖啡包及K他命毒品，而這也是該大隊24小時內線上查獲的第6起毒品案。

    保大第一中隊中隊長李承璽、小隊長黃泰猛、員警李文傑、林志昌等4員，今天凌晨一點多巡經北屯區文心路、麻園東街口時，發現前方一輛自小客夜間未開大燈，且在見到警車時，迅速駛入暗處疑試圖規避查緝的意圖明顯，警方直覺有異追上前攔查，見32歲鈕姓駕駛神色緊張且不自主發抖，立即要求出示證件下車受檢。

    結果警方光目視就在排檔桿下及中央扶手發現大量毒品跟現金，經毒品初篩檢驗呈三級毒品陽性反應，共計查獲K他命16包重39.3公克，咖啡包共159包毛重663.98公克，疑販毒贓款10.1萬元、手機一支，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

    除了6月首日如有斬獲，該大隊經統計，若連同該案，光24小時內已線上破獲6起毒品案，其中一起也是第一中隊小隊長蔡東峰等34員，昨晚巡經北屯區松竹路時，發現一輛自小客因紅線違規臨停攔查，經利用M-police查詢駕駛身分顯示，楊男是查捕逃犯（毒品通緝犯），隨後證實，楊男已於兩天前被警方其他單位查獲解送歸案獲交保。

    只是盤查過程中楊男因神情緊張，員警詢問車內是否有違禁品時，楊男見事蹟敗露也跑不掉，自行從車內副駕駛座手提包取出毒咖啡包交付，經清查分別是星城咖啡20包（毛重61.2公克），以及哈密瓜咖啡包5包（毛重13.9公克），訊後也依毒品罪嫌送辦。

    保大大隊長沈能成表示，該大隊藉由巡邏勤務線上破獲案件除防制犯罪外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，並結合快速打擊部隊強勢執法作為，有效嚇阻犯罪發生，安定民心，也期勉同仁繼續維持，讓民眾有感，安居樂業。

    保大另於昨晚查獲的毒品案。（警方提供）

    保大另於昨晚查獲的毒品案。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男大生身藏毒品還醉上路 騎機車未扣好安全帽露餡被逮
    2023/06/01 17:54

    男大生身藏毒品還醉上路 騎機車未扣好安全帽露餡被逮
    警搗罕見P2P製安毒工廠 毒師被逮辯「在煉金！」
    2023/06/01 16:38

    警搗罕見P2P製安毒工廠 毒師被逮辯「在煉金！」

    最低60萬起 輕鬆入主A7指標建案
    慣竊被誤認是鄰居偷走萬元 警攻堅逮人還查獲3通緝犯
    2023/06/01 13:46

    慣竊被誤認是鄰居偷走萬元 警攻堅逮人還查獲3通緝犯
    違規右轉遇警攔查受檢 駕照竟黏1包K毒他欲哭無淚
    2023/05/31 17:06

    違規右轉遇警攔查受檢 駕照竟黏1包K毒他欲哭無淚

    媲美國際水岸宅 三重名宅聚落崛起
    借廣告詞「給你一雙翅膀」賺翻 男躲山區製毒終遭警逮
    2023/05/31 14:00

    借廣告詞「給你一雙翅膀」賺翻 男躲山區製毒終遭警逮
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播