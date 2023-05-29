哈姆立克法！4歲童吃糖噎到 義消老爸發揮所學救回兒子

草屯消防分隊義消張永麟發現4歲兒子被糖果噎到，馬上用哈姆立克法來施救。（圖由張永麟提供）

2023/05/29 10:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕驚險一瞬間！南投縣草屯消防分隊義消張永麟，4歲兒子突被糖果噎住，雙腳一蹬，他機警叫兒子沒出聲，才發現「代誌大條」，火速以義消訓練所學的哈姆立克法，用手向橫膈膜撞擊，聽到兒子發出「啊」一聲，才化解危機，張永麟說，義消課程有認真學好，才能救兒子一命。

草屯消防分隊義消隊員張永麟，是在昨天週日晚間整理店裡時，發現躺在椅子上的4歲兒子，前幾秒還在哭鬧，卻突然沒有聲音，眼角並瞥見兒子雙腳突然一蹬抽動了一下，叫兒子的名字，卻沒有反應，他趕快衝到兒子身旁，將他架起坐著，而其子已無法言語。

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張永麟表示，當時腦海中馬上浮現「噎到」、「哈姆立克法」兩個名詞，將兒子從背後抱起，雙手不斷擠壓其橫膈膜，才幾下就聽到兒子發出「啊」的聲響。為了怕還有東西在咽喉，再做第二次的哈姆立克法，孩子都能發出聲音，才確定「沒事了」。

張永麟說，兒子噎到前在哭鬧，因自己還在忙，就給他一顆糖安撫其情緒，但沒注意兒子躺著吃糖果，更沒想到才一個瞬間糖果滑進上呼吸道噎住，所幸義消訓練課程有教哈姆立克法，也都有落實練習，才能在緊要關頭救孩子一命。

據了解，哈姆立克法也稱為腹部衝擊法，是清除上呼吸道異物堵塞的急救方法，急救者要站在被施者的後方，用手向橫膈膜施加壓力，壓縮肺部，讓異物排出氣管。

張永麟發現兒子雙腳一蹬，突然沒有聲音，趕緊大聲叫兒子的名字。（圖由張永麟提供）

張永麟檢查兒子的嘴巴。（圖由張永麟提供）

張永麟做了兩次哈姆立克法，兩次確認異物排出才放心。（圖由張永麟提供）

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