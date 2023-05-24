台積電工程糾紛！小包商控承包商坑殺 南科廠前抗議

台積電南科廠局工程起糾紛，小包商舉白布條，抗議承包商坑殺。（記者吳俊鋒攝）

2023/05/24 13:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕協助台積電南科廠配管作業的小包商，今天聚集親友到廠區抗議，控訴承包商坑殺，供料不足導致進度延宕，逕自罰款126萬元，還更換小包商，並積欠約200萬元工程款，業者相當氣憤，要求承包商出面解決，也懇請台積電主持公道。

抗議在南科台積電14A廠門口，引起側目，台積電派員了解，並聯繫承包商出面協調，保警也部署警力戒護，並協助溝通，盼事件能平和落幕。

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劉姓業者指出，與這家承包商是首度合作，去年4月談定以逾500萬元工程款至南科14P8廠工地進行配管安裝，對方出料、他們出工，沒多久就被減項換包，工程款腰斬到210萬元。

劉姓業者說，當時心想生意以和為貴，不願計較太多，但後來又陸續爆發糾紛；去年4月中旬派出工組20餘人進廠施工，2個月就達60%進度，但7月起竟連3個月的供料不足，或者太慢，甚至有不良品。

劉姓業者指稱，當時甚至連貨運到料就直接丟倉庫門口，也沒通知領料，多次向承包商反映相關問題，卻未獲改善，只能有多少料、做多少工，對方卻怪他們進度落後，揚言逕行更換小包商。

劉提到，去年9月到12月根本是「無料作業」，領班的入廠證也遲未補發，面對空窗期，每月光公司、宿舍的房租就多達40萬元，12名工人的人事成本也逾70萬元，他只能調配人力減少損失，但承包商不檢討不給物料、協助補證，只在乎有沒有人進場，警告要做出延遲罰款、追討轉包費用，令人難以信服。

今年2月底供料恢復充足，業者可趕工追進度，到3月底已達78%，卻接到對方通知4月停工，5月份收到罰款通知郵件，指稱合約總額約210萬元，每天罰千分之3工程款約6300元，總計多達126萬元。

劉姓業者質疑這是在根本坑殺小包，今天帶領工人、親友到南科廠區舉布條抗議，若協商不成，將透過司法途徑討回公道。

承包商接獲聯繫，也派員出面，與小包商代表針對各項爭議進行溝通。

台積電南科廠局工程起糾紛，小包商舉白布條，抗議承包商坑殺。（記者吳俊鋒攝）

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