為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台積電工程糾紛！小包商控承包商坑殺 南科廠前抗議

    台積電南科廠局工程起糾紛，小包商舉白布條，抗議承包商坑殺。（記者吳俊鋒攝）

    台積電南科廠局工程起糾紛，小包商舉白布條，抗議承包商坑殺。（記者吳俊鋒攝）

    2023/05/24 13:40

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕協助台積電南科廠配管作業的小包商，今天聚集親友到廠區抗議，控訴承包商坑殺，供料不足導致進度延宕，逕自罰款126萬元，還更換小包商，並積欠約200萬元工程款，業者相當氣憤，要求承包商出面解決，也懇請台積電主持公道。

    抗議在南科台積電14A廠門口，引起側目，台積電派員了解，並聯繫承包商出面協調，保警也部署警力戒護，並協助溝通，盼事件能平和落幕。

    劉姓業者指出，與這家承包商是首度合作，去年4月談定以逾500萬元工程款至南科14P8廠工地進行配管安裝，對方出料、他們出工，沒多久就被減項換包，工程款腰斬到210萬元。

    劉姓業者說，當時心想生意以和為貴，不願計較太多，但後來又陸續爆發糾紛；去年4月中旬派出工組20餘人進廠施工，2個月就達60%進度，但7月起竟連3個月的供料不足，或者太慢，甚至有不良品。

    劉姓業者指稱，當時甚至連貨運到料就直接丟倉庫門口，也沒通知領料，多次向承包商反映相關問題，卻未獲改善，只能有多少料、做多少工，對方卻怪他們進度落後，揚言逕行更換小包商。

    劉提到，去年9月到12月根本是「無料作業」，領班的入廠證也遲未補發，面對空窗期，每月光公司、宿舍的房租就多達40萬元，12名工人的人事成本也逾70萬元，他只能調配人力減少損失，但承包商不檢討不給物料、協助補證，只在乎有沒有人進場，警告要做出延遲罰款、追討轉包費用，令人難以信服。

    今年2月底供料恢復充足，業者可趕工追進度，到3月底已達78%，卻接到對方通知4月停工，5月份收到罰款通知郵件，指稱合約總額約210萬元，每天罰千分之3工程款約6300元，總計多達126萬元。

    劉姓業者質疑這是在根本坑殺小包，今天帶領工人、親友到南科廠區舉布條抗議，若協商不成，將透過司法途徑討回公道。

    承包商接獲聯繫，也派員出面，與小包商代表針對各項爭議進行溝通。

    台積電南科廠局工程起糾紛，小包商舉白布條，抗議承包商坑殺。（記者吳俊鋒攝）

    台積電南科廠局工程起糾紛，小包商舉白布條，抗議承包商坑殺。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台股開盤》電金走弱 指數跌近70點回測16100點
    2023/05/24 09:05

    台股開盤》電金走弱 指數跌近70點回測16100點
    台積電籌資擴產 發行2百億元公司債
    2023/05/24 08:27

    台積電籌資擴產 發行2百億元公司債

    三基金打造聚富組合
    路透：台積電德國廠談判中 最快8月決定
    2023/05/24 06:57

    路透：台積電德國廠談判中 最快8月決定
    台股收盤》大型股休兵 指數漲7.14點16200點得而復失
    2023/05/23 13:42

    台股收盤》大型股休兵 指數漲7.14點16200點得而復失

    夏日特惠 探索海島新玩法
    台股盤中》中小型股點火 指數緩步墊高站上16200點
    2023/05/23 10:46

    台股盤中》中小型股點火 指數緩步墊高站上16200點
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播