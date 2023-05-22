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    重男輕女？ 母親要求兩位女兒上繳全薪只為了幫兒子還房貸

    母親為了幫助哥哥解決金錢上的問題，於是找藉口向兩位女兒要求上繳全薪。（翻攝自Dcard）

    母親為了幫助哥哥解決金錢上的問題，於是找藉口向兩位女兒要求上繳全薪。（翻攝自Dcard）

    2023/05/22 20:18

    〔即時新聞／綜合報導〕看著自家孩子長大成人娶妻買房，一直以來都是做父母的期盼，但有時過於寵溺也會導致別人的不便。在今日就有名女網友發文表示，自家親哥買房買車都是跟家人伸手乞討，父母為了幫助哥哥卻傳訊息向自己及妹妹要求上繳全薪，讓原PO覺得莫名奇妙，上網發文尋求幫助。

    據女網友在Dcard發文表示，親哥一畢業就結婚了，為了婚宴花費約一百萬，錢都是從父母的積蓄中拿出，而自己與雙胞胎妹妹還在就學。一年後，嫂嫂一直沒有懷孕的跡象，於是母親主動提議他們進行試管嬰兒。過程花了約二十萬左右。那時自己剛開始工作，母親只提出上繳一半的薪水。並解釋原因說，還沒出嫁就是自家人，薪水可以供全家使用，不需要太計較。

    而嫂嫂在之後順利懷孕，孩子出生後卻表示住家不自在，希望能搬出去。而原PO母親同意他們去找新房子，哥哥、嫂嫂和原PO母共同湊足了頭期款買了一間價值約2000萬十年左右擁有三房兩廳的中古屋。

    現在已經搬出去快兩年。嫂嫂卻表示為了專心照顧小孩和家庭，將不再工作。而哥哥認為自己微薄的薪水只夠應付小家庭的生活和車貸，在近期房子的寬限期即將結束時，原PO哥哭著來到自家母親的房間，結果母親掛保證會幫他找出解決辦法，而哥哥則是一副無憂無慮的樣子走出房間。在這之後，原PO及妹妹收到了母親傳來的訊息，要求兩位從下個月開始要上繳全部的薪水，並說「吃虧其實就是佔便宜」，讓原PO感到非常無奈，在網上發文尋求幫助。

    在貼文發出後，引起許多網友回覆，「拿女兒們當血包給哥哥吸血？」、「養不起小孩就不要生」、「女兒就是人形ATM啊？」、「搬出去就可以不用給囉～」，認為哥哥向母親哭窮，而母親的解決辦法就是情勒自己女兒榨取金錢，來幫助哥哥一家。

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