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    首頁　>　社會

    宜蘭警車追逐小客車2人傷 警查出1人是通緝犯

    宜蘭冬山發生警車（右）追逐擦撞小轎車（左），轎車撞上分隔島後翻覆2人受傷。（圖擷取自臉書社團「黑色豪門企業」）

    宜蘭冬山發生警車（右）追逐擦撞小轎車（左），轎車撞上分隔島後翻覆2人受傷。（圖擷取自臉書社團「黑色豪門企業」）

    2023/05/22 14:00

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉冬山路一段昨天下午發生警車追逐豐田Yaris轎車過程發生擦撞，導致轎車失控撞上中央分隔島翻覆，車內2人受傷，警方查出24歲陳姓駕駛是名通緝犯，涉嫌違規行車拒檢逃逸，交通事故肇責部分尚待釐清。

    羅東警分局2名警員昨天下午駕警車執行2點到4點巡邏勤務，見到黑色Yaris轎車在冬山路二段與大安路口急速左轉闖紅燈迴轉，警方開啟警鳴器、警示燈，並用喊話器要求停車受檢，但小轎車加速逃逸，沿路闖紅燈、任意變換車道。

    小轎車逃逸時，警車在後緊追不捨，開到冬山路一段755號前，警車車頭與小轎車擦撞，轎車失控翻覆，車體嚴重受損，事發過程被拍下，傳到臉書社團「黑色豪門企業」，引起網友熱議。

    這起事故造成小轎車陳姓駕駛輕微擦挫傷、副駕駛座上友人頭部撕裂傷及身上多處擦傷，2人意識清醒，送醫後沒有生命危險，經過酒測，雙方駕駛均無酒精反應。

    警方調查發現陳姓駕駛涉詐欺與洗錢防制法被通緝，疑擔心被查緝而拒檢逃逸，另因危險駕車觸犯公共危險罪，至於警員執法時發生交通事故，羅東警分局將一併檢討。

    轎車陳姓駕駛（左）與副駕上的乘客（右）受傷。（警方提供）

    轎車陳姓駕駛（左）與副駕上的乘客（右）受傷。（警方提供）

    撞上分隔島翻覆的轎車車體扭曲變形。（警方提供）

    撞上分隔島翻覆的轎車車體扭曲變形。（警方提供）

    擦撞小轎車的警車，前方車牌掉落。（警方提供）

    擦撞小轎車的警車，前方車牌掉落。（警方提供）

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