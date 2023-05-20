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    大鬧桃園超商毆警害1人腦震盪 「台版綠巨人」被起底是健美職業選手

    警方最後利用辣椒水制伏朱男。（記者李容萍翻攝）

    警方最後利用辣椒水制伏朱男。（記者李容萍翻攝）

    2023/05/20 15:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名28歲朱姓男子，今天（20）日上午9點許在中壢區長沙路上一間統一超商內邊吃邊喝邊摔，且上半身赤裸在店內大吼大叫，由於脾氣暴躁、全身肌肉發達，宛如「綠巨人浩克」變身般讓超商店員不敢靠近，中壢派出所獲報派員警火速到場，期間，朱男不聽勸，情緒失控、暴走，用拳頭攻擊兩名員警，造成員警1人輕微腦震盪、1人面部挫傷，警方最後用辣椒水於3分鐘內制伏朱男，訊後依傷害、毀損、妨礙公務移送桃園地檢署偵辦。

    有網友錄下15秒影片PO在臉書社團，影片中，朱姓男子僅穿著一條米色短褲，上半身赤裸，在超商內不停吼叫，將貨架上的許多物品都砸落地面，員警抵達超商時，朱男還追著員警和店員不停追打，將店員和員警逼退到倉庫門口，另名員警想從後方將其制伏，但未能制止他的歇斯底里行為。有網友形容朱男是「台版綠巨人」，也有網友起底朱男是小有名氣的健美職業選手，臉書追蹤粉絲超過6000人。

    影片今早於網路上瘋傳，由於朱男在店內情緒十分失控，全身肌肉握拳半蹲的模樣，神似電影主角「綠巨人浩克」變身後的樣子，另張照片則顯示朱男已經被員警制伏，盤腿坐在超商門口，身上還有明顯血跡，引起網友議論。

    警方表示，朱男上午僅穿著一條短褲到超商內，過程中不斷碎念，兩名員警到場安撫並勸導該朱男離店，但朱男不僅未平復情緒，反而轉身開始對員警攻擊，員警為制止朱男的不理性行為，不得已對朱男噴撒辣椒水，朱男頓時陷入瘋狂並持續攻擊員警，警方制伏過程中遭朱男以拳頭攻擊，造成1名員警輕微腦震盪，另名員警面部挫傷，最後於3分鐘內噴灑辣椒水將朱男制伏。

    2名受傷員警和在衝突過程中自撞受傷的朱男，事後都被送往衛福部桃園醫院就醫，經確認朱男沒有飲酒，訊後將依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    朱男情緒不穩大鬧超商，用拳頭攻擊員警，並將店內商品亂撒到地板上。（記者李容萍翻攝）

    朱男情緒不穩大鬧超商，用拳頭攻擊員警，並將店內商品亂撒到地板上。（記者李容萍翻攝）

    朱男情緒不穩大鬧超商，用拳頭攻擊員警，造成1人腦震盪。（記者李容萍翻攝）

    朱男情緒不穩大鬧超商，用拳頭攻擊員警，造成1人腦震盪。（記者李容萍翻攝）

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