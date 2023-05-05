少女半個月內與2網友發生關係 2男先後被判刑

嘉義縣一名15歲少女先後與2名網友發生性關係，2男先後被判刑。（示意圖）

2023/05/05 09:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣一名15歲少女去年與網友李男交往，2人10月15日在少女住處性交，少女10月29日再跟網友周男交往，當日性交，隔天早上被爸爸發現而報警；檢警偵查起訴，周男今年3月時被判有期徒刑4個月，李男日前由嘉義地方法院判處有期徒刑5個月。

判決書指出，李男去年在網路上認識少女，去年9月15日交往成為男女朋友，10月14日相約到少女住處，於15日凌晨在少女房內，未違反少女意願，兩人進行性交。

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相隔不到半個月，擔任水電學徒的19歲周姓男子，10月29日到嘉義縣在女孩家附近見面，晚間11點到女孩住處聊天，進而交往成為男女朋友，在深夜時未違反女孩意願，2人進行合意性交；清晨5點時，女孩父親起床，發現女兒房內有異樣聲響進入察看，竟發現有男子在房內，趕緊報警，警方到場將周男逮捕，又依照少女供述，得知她也曾與李男性交。

檢警調查時，李男坦承與少女性交，而少女手機內也有與暱稱「老公公」的李男對話記錄等證據；法官審理時認為，李男明知少女未滿16歲，智識及決斷能力未成熟，雖然是男女朋友，但應尊重少女身心發展，竟為滿足性慾與少女性交，對少女身心健康及人格發展造成不良影響，審酌被告坦承犯行，未與被害人和解，無業，國中肄業，家庭經濟貧寒，依對14歲以上未滿16歲女子為性交，處有期徒刑5月。

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