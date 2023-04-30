為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中LaLaport北館試營運 警3天開近百張違停罰單

    台中東區LaLaport北館試營運後，這3天警方開出將近百張的違規停車罰單。（中市政府提供）

    台中東區LaLaport北館試營運後，這3天警方開出將近百張的違規停車罰單。（中市政府提供）

    2023/04/30 19:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區LaLaport南館今年一月試營運後，造成當地大堵車，北館又於本月27日加入試營運，正逢昨天、今天（29、30日）周末與連續假期，湧入大量人流車潮，台中市政府交通局與警方嚴正以待，這3天共對違規停車的汽車與機車，開出90多張罰單，還拖吊汽車7台、機車計27輛，驅離汽機車18輛。

    在開罰之外，中市政府交通局與警方，也要求業者加派義交協勤指揮，提供免費接駁專車，還有鼓勵搭乘優惠等交通維持措施，中市政府交通局長葉昭甫表示，面對周末與連續假期，交通局如發現問題，也即刻滾動檢討改善。

    中市交通局與市警局統計，這3天防止周邊違規停車的重點工作，交通局與警察局持續派遣警力與拖吊車執法，共計開出汽機、機車違規停車罰單90多張罰單，其中，嚴重違規汽車拖吊7輛、機車27輛。

    葉昭甫強調，民眾於購物中心汽車停車場滿場時，可利用周邊替代停車場，業者除了調降館內汽車停車費率，也調降館內機車停車費率，機車有充分停放空間可利用，騎乘機車的市民可進入館內停放，勿將車輛違規停放於購物中心周邊人行道，影響通行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市調整建國市場周邊停車收費 攤商反彈︰為LaLaport犧牲商家
    2023/03/29 13:39

    中市調整建國市場周邊停車收費 攤商反彈︰為LaLaport犧牲商家
    台中後火車站人行天橋 議員重提串聯商圈
    2023/03/24 05:30

    台中後火車站人行天橋 議員重提串聯商圈

    遠東集團「遠揚之森」 板橋上質名宅
    台中LaLaport將再徵才千人 必比登名店也開缺
    2023/03/19 19:02

    台中LaLaport將再徵才千人 必比登名店也開缺
    LaLaport交通塞 中市府蓋停車場挨批「業者賺錢、市民買單」
    2023/03/14 18:52

    LaLaport交通塞 中市府蓋停車場挨批「業者賺錢、市民買單」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播