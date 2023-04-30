台中LaLaport北館試營運 警3天開近百張違停罰單

台中東區LaLaport北館試營運後，這3天警方開出將近百張的違規停車罰單。（中市政府提供）

2023/04/30 19:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區LaLaport南館今年一月試營運後，造成當地大堵車，北館又於本月27日加入試營運，正逢昨天、今天（29、30日）周末與連續假期，湧入大量人流車潮，台中市政府交通局與警方嚴正以待，這3天共對違規停車的汽車與機車，開出90多張罰單，還拖吊汽車7台、機車計27輛，驅離汽機車18輛。

在開罰之外，中市政府交通局與警方，也要求業者加派義交協勤指揮，提供免費接駁專車，還有鼓勵搭乘優惠等交通維持措施，中市政府交通局長葉昭甫表示，面對周末與連續假期，交通局如發現問題，也即刻滾動檢討改善。

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中市交通局與市警局統計，這3天防止周邊違規停車的重點工作，交通局與警察局持續派遣警力與拖吊車執法，共計開出汽機、機車違規停車罰單90多張罰單，其中，嚴重違規汽車拖吊7輛、機車27輛。

葉昭甫強調，民眾於購物中心汽車停車場滿場時，可利用周邊替代停車場，業者除了調降館內汽車停車費率，也調降館內機車停車費率，機車有充分停放空間可利用，騎乘機車的市民可進入館內停放，勿將車輛違規停放於購物中心周邊人行道，影響通行。

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