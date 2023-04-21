嘉義男殺妻兒3死1傷 妻身中14刀慘死

檢警今下午相驗，林女母親悲痛不已。（記者王善嬿攝）

2023/04/21 17:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉吳姓男子今天清晨疑因感情因素，持刀砍殺妻子林女、2名分別為10歲及8歲兒子，吳男隨後輕生死亡，其中8歲次子送醫急救，人還在加護病房尚未脫離險境。檢警今天下午相驗，經法醫檢視，林女身中14刀，主要致命傷在胸口、頸部。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，10歲男童主要是頸部銳器傷，其他身體部位無受傷，吳男左、右手有自殘刀傷，頸部也有刀傷，且因自高處墜落，頭部也有墜地破裂傷痕，確切死因以及是否有毒藥物反應等將於4月26日解剖確認，如與法務部法醫研究所確認是否能提早，會儘快安排解剖。

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江金星表示，吳男透過LINE傳訊給父親稱要帶走2個小孩，並交代自己有經濟壓力等；現場發現一把兇刀，但是否為行兇時所用的刀械還待確認。

江金星表示，經調閱監視錄影畫面，吳男今天凌晨2點半左右，在屋外走動，近3點以屋外鋁梯攀爬到2樓採光罩，攀越女兒牆進入屋內，接下來又看到吳男從2樓往庭院墜落，研判僅有吳男一人犯案。

林女母親今相驗時看到女兒慘死，現場痛哭失聲，林女的舅舅痛斥「想要告，已經無人可告，只希望吳男家屬、社會大眾不要再對外甥女名譽不利的言論」。

林女舅舅表示，外甥女與她先生住的房屋、農地都是妹妹所買、所有，外甥女與其先生上週已在談離婚，原本要外甥女帶著孩子到台中，不料已來不及。

林女妹妹表示，姐夫平時容易情緒激動，對孩子會兇、罵，近年與姊姊時有爭執，上週姊夫和姐姐兩人大吵，兩人欲離婚，姊姊堅持2名小孩撫養權，4月14日姊夫竟當著雙方家長面打姊姊，為避免激怒姊夫才未報警，姊姊因背部、手部傷勢到醫院就醫，醫院才通報家暴。

此外，姊夫不准姊姊外出工作，但平時又會說賺的錢不夠花等，姐姐去年底短暫做客服行政工作，姊夫緊盯、堅持上下班接送，姐姐因此又回歸家庭。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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